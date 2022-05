पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं. वह आने समय में केंद्र की राजनीति में जाएंगे, यह चर्चा आम है. इन सबके बीच जब से वे अपना सरकारी आवास एक अणे मार्ग को खाली कर 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुए हैं तब से बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत (Politics over post of CM in Bihar) तेज हो गई है. एक तरफ बीजेपी के अंदर अपना सीएम बनाने की चर्चा है तो दूसरी तरफ आरजेडी का दावा है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) की ताजपोशी होगी.

ये भी पढ़ें: 'कुर्सी खिसकती देखी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली'- चिराग

तेजस्वी यादव की ताजपोशी: आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि बिहार में एनडीए सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है. गठबंधन में भारी अंतर्विरोध है. ऐसे माहौल में यह तय है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे. उन्होंने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी के पक्ष में मतदान किया था लेकिन जनादेश के साथ खिलवाड़ किया गया.

ये भी पढ़ें: फिर दिखा चाचा-भतीजे का प्यार: इफ्तार के बाद तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़ने आए नीतीश

"बिहार में एनडीए सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है. गठबंधन में भारी अंतर्विरोध है. ऐसे माहौल में यह तय है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे. 2020 के चुनाव में जनादेश तो तेजस्वी यादव को ही मिला था लेकिन शासनादेश से जनादेश को बदल दिया गया था. हालांकि अब फिर से तेजस्वी के हाथों में बिहार की गद्दी आने वाली है"- मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

आरजेडी का सपना पूरा नहीं होगा: हालांकि बीजेपी ने आरजेडी के दावों को गलत बताया है. राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे. बिहार की जनता के आशीर्वाद से बीजेपी-जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सरकार चल रही है. जहां तक आरजेडी नेताओं के दावों की बात है तो वे लोग दिवास्वप्न देख रहे हैं लेकिन वह कभी पूरा नहीं होने वाला है.

"आरजेडी नेता दिवास्वप्न देख रहे हैं, लेकिन उनका स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है. नीतीश कुमार 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री हैं और वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे. बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है"- संजय मयूख, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP