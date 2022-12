पटनाः राज्य में लगातार हो रही आपराधिक घटनाक्रम को लेकर भाजपा ने बिहार में लॉ एंड ऑडर को मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार को घेरने में लगी (Politics On Law And Order In Bihar) है. विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा (Leader Of Opposition Vijay Sinha) ने आरोप लगाया कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के राज लॉ एंड ऑडर फेल हो गया है. इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक हम लोग ले जाएंगे. वही जदयू मंत्री श्रवण कुमार (JDU minister Shravan Kumar) ने कहा कि हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि रामराज आ गया है. जो भी घटना हो रही है, उसकी निंदा कर रहे हैं. सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी हैं. वे बचेंगे नहीं.

"बिहार में लॉ एंड ऑडर फेल हो गया है. हमलोगों ने लड़ाई लड़कर पहले भी जंगलराज को समाप्त किया था. एक बार राज्य में गुंडा राज कायम हो गया है. विजय सिन्ह हो या भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो. सड़क से सदन हमलोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और गुंडा राज को समाप्त करेंगे."- विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

"केवल कुछ घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है, किसी भी घटना पर सरकार के तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है. यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है."-उपेंद्र कुशवाहा, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष

"हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि रामराज्य आ गया है. जो भी घटना हो रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. भागलपुर की घटना की निंदनीय है."- श्रवण कुमार, जदयू मंत्री

अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकारः बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में दर्जनों आपराधिक घटनाएं हो रही है. दो दर्जन जिला का दौरा मैं कर चुका हूं. अपराधियों को सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है. विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कानून का राज ध्वस्त हो चुका है. उनका इकबाल समाप्त हो गया है. सत्ता में भ्रष्टाचारी और अपराधी बैठ चुके हैं.

राज्य में अराजकता फैला रहे हैं उच्च अधिकारीः विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार में बैठे उच्च अधिकारी एक खास वर्ग को तुष्टीकरण के तहत राज्य में अराजकता फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर सड़क से सदन तक उठाने का काम करेंगे. हमलोगों ने ही जंगलराज समाप्त किया था और फिर लड़कर गुंडाराज को समाप्त करेंगे. भाजपा के नेता अभी से विधानसभा में भी उठाने की बात करने लगे हैं. ऐसे में नीतीश सरकार की चुनौती बढ़ने वाली है. वहीं विजय सिन्हा के आरोपों का जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (JDU Parliamentary Board National President Upendra Kushwaha) ने इनकार किया.

