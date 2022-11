पटनाः मंगलवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर बीपीएससी 67 वीं प्रीलिम्स परीक्षा के अभ्यर्थियों ने रिवाइज रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर घंटों प्रदर्शन किया और आयोग के खिलाफ नारेबाजी (Politics On Demand Of BPSC 67th Revise PT Result) की. अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन में उनका साथ देने बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा (Leader of Opposition Vijay Sinha) भी बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएससी की ओर से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. मामले में बिहार सराकर सीबीआई जांच कराये.

बीपीएससी गेट के बाहर अभ्यर्थियों से मिले विजय सिन्हा

"छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है और प्रश्न पत्र में गलती की जा रही है और उसके बाद भी सुधार नहीं किया जा रहा है. यह पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. हम छात्रों की मांग का समर्थन करते हैं और बीपीएससी में हो रहे प्रश्न पत्र में उलटफेर की सीबीआई से जांच की मांग करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि इस कार्यालय में ऊंचे पद पर बैठे वरीय अधिकारियों की जल्द से जल्द बर्खास्तगी की जाए."-विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष





9 प्रश्न गलत मानक अंक घटाये बीपीएससीः प्रदर्शन में शामिल अर्चना कुमारी ने कहा कि इस बार प्रीलिम्स परीक्षा में 9 प्रश्न गलत पूछे गए और उनकी मांग है कि गलत प्रश्नों के अंक को घटाकर के रिवाइज कट ऑफ के आधार पर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए. बीपीएससी के प्रश्न को दिखाते हुए और यूपीएससी के लिए प्रिसक्राइब बुक को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि किताब में जो लिखा गया है वह बीपीएससी के प्रश्न के विकल्प में मौजूद ही नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि आयोग के एक्सपोर्ट से अलग एक एक्सपर्ट की टीम बनाकर पीटी में पूछे गए प्रश्नों की जांच कराये.

सिर्फ 15 अभ्यर्थियों का रिवाइज रिजल्ट जारी करना गलतः छात्र नेता दिलीप ने बताया कि बीपीएससी ने भी माना है कि प्रश्न गलत पूछे गए थे और उसके आधार पर रिवाइस रिजल्ट जारी करते हुए मात्र 15 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, जो अनुचित है. और एक नंबर से 200 से अधिक रैंक इधर-उधर होते हैं. ऐसे में कम से कम 7 से 8000 अधिक रिजल्ट आने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि रिजल्ट के बाद जब वह सभी प्रदर्शन करने आए थे तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि इसके आधार पर सुधार किया जाएगा लेकिन सुधार करते हुए मात्र 15 रिजल्ट जारी किए गए.

गलत प्रश्न को हटाकर नये सिरे से कटआफ जारी होः मात्र 15 उम्मीदवारों का रिवाइज रिजल्ट जारी करना छात्रों की परेशानी पर कटे पर नमक छिड़कने जैसा है. इससे सभी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि बीपीएससी कोई किताब को नहीं मान रहा और जो मन होता है वह प्रश्न पूछ रहा है और जो मन होता है वह विकल्प के रूप में दे रहा है. छात्रों ने आरोप लगाया कि बीपीएससी की परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे गए थे इसलिए कट ऑफ मार्क्स कम करके रिवाइज रिजल्ट जारी करने की अभ्यर्थियों की मांग है और इसी मांग को लेकर वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

बिहार की परीक्षा प्रणाली से उठ रहा है विश्वासः गया से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पल्लवी कुमारी ने बताया कि 1 नंबर से उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पाया है. यदि 9 गलत प्रश्नों के अंक कम करके कट ऑफ जारी किया जाए तो उनका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा. बीपीएससी 64वीं से वह आयोग की परीक्षा में बैठ रहीं है, कई बार प्रीलिम्स क्वालीफाई कर गई हैं तो मेंस में दो नंबर तीन नंबर से उनका छूट जाता है. आयोग हमारी बातों को तार्किक आधार पर सुने और कटऑफ कम करके रिवाइज रिजल्ट जारी करे. पल्लवी ने आगे कहा कि बीपीएससी जैसी परीक्षा में हो रही अनियमितताओं से बिहार की परीक्षा प्रणाली पर उनका विश्वास उठता जा रहा है.





