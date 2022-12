BJP प्रवक्ता रामसागर सिंह

पटनाः बिहार की राजनीति में उथल-पुथल (Turmoil in the politics of Bihar) शुरू हो गया है. BJP ने सीएम नीतीश कुमार (CM nitish Kumar ) पर निशाना साधते हुए कहा कि जदयू राजद का विलय होना तय है. BJP प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा राजद जदयू का विलय होगा. नीतीश कुमार पार्टी में विरोध को देखकर कुछ से कुछ बोलते है. लेकिन यह स्पष्ट हो गया है. नीतीश कुमार लालू यादव से पर्दे के पीछे बात कर चुके हैं.

यह भी पढ़ेंः 'जदयू के लोगों की इच्छा है की नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री' : अली अशरफ फातमी

लालू यादव से नीतीश की डील हो चुकी हैः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में स्पष्ट कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का विलय नहीं होगा. इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है. BJP प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा है कि पर्दे के पीछे लालू यादव से नीतीश कुमार की जो डील हुई है. आज न कल राष्ट्रीय जनता दल में वियल होना है. नीतीश कुमार को पता है कि उनके पार्टी के लोग सहमत नहीं है. इसलिए तरह-तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.

एक को मनाएं तो दूजा रूठ जाएः BJP प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार का यह हाल हो गया है कि एक को मनाएं तो दूजा रूठ जाता है. ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पलटी मारने में बहुत तेज हैं. उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वह कहीं से भी सही नहीं है. नीतीश कुमार कब क्या बोल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है. हाल ही में उन्होंने यह भी कहा कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे. कहीं न कहीं अपनी कुर्सी को 2 साल तक बचाने के लिए इस तरह का बयान उन्होंने दिया है.

"एक गाना है 'एक को मनाएं तो दूजा रूठ जाता है.' नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी ही हो गई है. राजद को मनाने के चक्कर में उपेंद्र कुशवाहा सहित कई विधायक रूठ गए गए है. जदयू का राजद में विलय तय है. इसको लेकर लालू यादव से पर्दे के पीछे बात हो चुकी है." - रामसागर सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी

अपने ही पार्टी में विरोधः जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच उन्होंने फिर कल कह दिया कि जदयू का विलय राजद में नहीं होने वाला है. यह सब भाजपा दुष्प्रचार कर रहा है. BJP पर यह आरोप यह पूरी तरह से गलत है. क्योंकि जिस तरह का प्लान महागठबंधन में जाने से पहले उन्होंने बताया था वह पहले ही स्पष्ट हो गया है. अब फिर से नीतीश कुमार अपने नेताओं के मनाने की कोशिश कर रहे हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा था कि अगर जदयू का विलय राजद में होगा तो यह आत्मघाती कदम होगा.