पटना: होली और शबे बरात को लेकर 7 मार्च और 10 मार्च को अब विधानसभा की (Politics on the proceedings of the assembly) कार्यवाही नहीं होगी. दो दिन छुट्टी होने के कारण अब 13 मार्च से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो पाएगी. 7 मार्च की छुट्टी को लेकर सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी ने तुष्टिकरण का आरोप लगाई है. वहीं आरजेडी के विधायक बचाव कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें : Nitish Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट ने 16 एजेंडे पर लगाई मुहर, नई शिक्षक नियोजन नियमावली फिर अटकी

10 और 7 मार्च को सदन की कार्यवाही होनी थी: बजट सत्र को लेकर पहले जो सूची जारी की गई थी. उसमें 10 और 7 मार्च दोनों दिन सदन की कार्यवाही होना था. लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से 10 मार्च को सदन की कार्यवाही नहीं चलाने का फैसला ले लिया गया. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने 7 मार्च को भी सदन की कार्यवाही नहीं चलाने की मांग रखी थी.उस समय विजय सिन्हा के अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी 7 मार्च को छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय नहीं माना था.

सरकार के इशारे छुट्टी का खेल: नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का तो यहां तक कहना था की विधानसभा अध्यक्ष ने बहुमत के आधार पर फैसला लेने की धमकी दी थी. लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया है. बीजेपी के विधायक रामसूरत राय ने कहा पहले सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व को लेकर 7 मार्च को छुट्टी नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही सरकार को 7 मार्च को शबे बरात की याद आई तुष्टीकरण के तहत फैसला ले लिया. इसलिए सदन में माले के विधायक महबूब आलम को बुलाकर मुख्यमंत्री ने इसे उठाने के लिए कहा था.



"होली में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में रहते हैं. इसलिए फैसला सही है. बीजेपी हर चीज में भारत-पाकिस्तान और हिंदू -मुस्लिम करती है."-रणविजय साहू, आरजेडी विधायक

"पहले सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व को लेकर 7 मार्च को छुट्टी नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही सरकार को 7 मार्च को शबे बरात की याद आई तुष्टीकरण के तहत फैसला ले लिया." -रामसूरत राय, पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक