पटना: राजधानी पटना में नए साल का जश्न (New Year Celebration in Patna) को मनाने निकले लोगों के जश्न में खलन ना पड़े, इसके लिए पटना पुलिस मुस्तैद दिख रही है. वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो के आदेश के अनुसार रात के 10 बजते ही पटना के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस ने सड़क से गुजरने वाले तेज रफ्तार, फर्राटा भरने वाले बाइक सवार और शराबियों की खोजबीन के लिए चेकिंग अभियान शुरू कर दी. पटना के कई प्रमुख मार्गों पर थानाध्यक्ष स्तर के पुलिस अधिकारी खुद नाकेबंदी कर लोगों की जांच करते नजर आए.

ट्रैफिक पुलिस ने मनाया जश्न: देर रात पटना के मरीन ड्राइव पर नव वर्ष का जश्न (New year celebration at Marine Drive in Patna) मनाने वाले लोगों की भीड़ जमा रही. इस रास्ते पर ट्रैफिक सुचूरू रखने के लिए ट्रैफिक विभाग के कर्मी भी नए साल का जश्न शुरू होने से घन्टो पहले से जुट गए. देर रात तक महिला और पुरुष ट्रैफिकर्मी निगरानी करते नजर आए. वहीं दूसरी ओर नए साल के आगाज के दौरान पटना के डाकबंगला चौराहा ट्रैफिक पोस्ट पर मौजूद ट्रैफिक अधिकारी के साथ कर्मियों ने केक काट नए साल का जश्न मनाया.





उपद्रवियों पर कसी गई नकेल: इस दौरान देर रात नए साल के आगाज में राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा सुरक्षा की कमान संभालने की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि बाइकर्स पर नकेल कसने के साथ ही शराबियों और उपद्रवियों पर भी सख्त निगाह रखी गई है. वहीं कोतवाली ट्रैफिक पोस्ट की कमान संभाल रहे ट्रैफिक पोस्ट प्रभारी लखनदेव पासवान बताते हैं कि देर रात तक आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े इसे लेकर ट्रैफिक पोस्ट पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

"बाइकर्स पर नकेल कसने के साथ ही शराबियों और उपद्रवियों पर भी सख्त निगाह रखी गई है." -संजीत कुमार, कोतवाली थानाध्यक्ष



"देर रात तक आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े इसे लेकर ट्रैफिक पोस्ट पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है."-लखनदेव पासवान, ट्रैफिक पोस्ट प्रभारी

