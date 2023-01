पटना: जेपी गंगा पथ पर नए साल के मौके पर दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने बाइकर्स पर कार्रवाई की है. पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मोडिफाइड साइलेंसर वाले तीन मोटरसाइकिल को जेपी गंगा पथ से जब्त किया गया है. जब्त की गई तीनों बाइक को गांधी मैदान ट्रैफिक थाने में रखा गया है. पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की करने के पटना जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. (Fight Between Two Groups In Patna) (Police took action on viral video In Patna)

पढ़ें- पटना के जेपी पथ पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, मारपीट का वीडियो वायरल

पटना में हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई: दरअसल 1 जनवरी की रात जेपी गंगा पथ पर उत्पात करते बाइकर्स गैंग का वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ था और इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पटना जिला अधिकारी के सख्त आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने गंगा पथ पर तेज गति से चलने वाले और स्टंट करने वाले तीन मोटरसाइकिल को जब्त किया है. वहीं कुल 41 वाहनों की पहचान की गई है जो 80 किलोमीटर से ज्यादा की गति से वाहन को चला रहे थे. इनपर दो दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. (JP Ganga path of Patna) (viral video of fight on JP Ganga path of Patna)

फरवरी से स्वत: कटेंगे चालान: गौरतलब है कि जेपी गंगा पथ पर तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का फरवरी से नियम तोड़ते ही स्वतः चालान कट जाएगा. जेपी गंगा पथ पर कुछ ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं. इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तुरंत हाई स्पीड में वाहन चला रहे लोगों के वाहन का चालान काटकर उन वाहन चालको पर ऑनलाइन फाइन कसेगा.

जेपी पथ पर मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल: जानकारी के मुताबिक युवकों का दो गुट नए साल का जश्न मनाने के लिए जेपी पथ पहुंचा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दो युवकों में विवाद हो गया. थोड़ी देर में ही मामला तूल पकड़ लिया और एक पक्ष के युवकों ने अपनी कार से लाठी और लॉड निकाल लिए. इसके बाद एक युवक की पिटाई करने लगे. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को तब तक पीटा गया, जब तक कि वह लहूलूहान होकर सड़क पर नहीं गिर गया. मामले की सूचना स्थानीय दीघा पुलिस को दी गयी. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची पिटाई करने वाले ग्रुप के युवक मौके से फरार हो चुके थे. पुलिस घायल युवक को सड़क से उठकार अस्पताल ले गई. जहां इलाज के बाद युवक को होश आया. इसके बाद पीड़ित का बयान पुलिस ने दर्ज किया. इस बीच मारपीट की इस घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.