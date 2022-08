पटना: राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में 9 अगस्त को दिनदहाड़े डकैती की घटना से दहशत में थे. होटल कारोबारी सुनील कनौजिया (Robbery At House Of Big Businessman In Patna) के घर में दोपहर में घुसे डकैतों ( Patna Robbery Case ) ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना के बाद से पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे थे. वहीं अब पटना एसएसपी ने मामले का उद्भेदन (Police Reveals Robbery Case In Patna ) करते हुए बताया कि पेशेंट गैंग (Ravi Patient Gang Patna) ने डकैती की इस घटना को अंजाम दिया गया था. इस पूरे मामले में कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

पढ़ें- पटना में व्यवसायी के घर डकैती, घरवालों को बंधक बनाकर की लूटपाट

पटना पुलिस ने व्यवसायी के घर डाकैती केस का किया खुलासा: पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों (Patna SSP Manavjit Singh Dhillon) ने बताया कि पुलिस ने डकैती के दौरान लूटे गए सामानों को भी अपराधियों के पास से बरामद किया है. अपराधियों के पास से लूटे गए चांदी के जेवरात और 20 हजार रुपए नगद बरामद किए गए हैं. साथ ही मौका-ए-वारदात से दो पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस के साथ दो मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हुई है.

कूरियर एजेंसी में लूट की जांच में मिल सुराग: इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि कुछ अज्ञात हथियारबंद अपराधियों के द्वारा 30 जुलाई को मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के एक कूरियर एजेंसी में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. ठीक इस घटना के बाद 9 अगस्त को पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में होटल व्यवसायी सुनील कनौजिया के घर में दोपहर के समय घुसे हथियारबंद डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी थी.

"पुलिस ने इस मामले को लेकर दो अलग-अलग टीम बनाई. इसी क्रम में 15 अगस्त को राजेंद्र नगर टर्मिनल के आरओबी के पास अपराधियों को देखे जाने की गुप्त सूचना पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष को मिली. गुप्त सूचना के सत्यापन करने के बाद पत्रकार नगर थानाध्यक्ष ने राजेंद्र नगर टर्मिनल के आरओबी से दो अपराधियों को को धर दबोचा."- मानवजीत सिंह ढिल्लों, पटना एसएसपी

लूट का सामान बरामद: उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों में से सोनू और त्रिलोकी नाम के अपराधी के पास कूरियर एजेंसी से लूटी गई मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया. सोनू के पास में पुलिस ने पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के होटल व्यवसायी के घर में हुए डकैती के 20 हजार रुपए के साथ-साथ सुशील कनौजिया के घर से लूटे गए 3 मोबाइल को भी बरामद कर लिया. पुलिस गिरफ्त में आए सोनू कुमार की निशानदेही पर सुशील कनौजिया के घर से लूटे गए करीब 2 किलोग्राम चांदी के जेवरात में से पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम चांदी के आभूषण और सोने के दो जेवरात बरामद किए.

ऐसे मिली पुलिस को सफलता: दरअसल सोनू के निशानदेही पर डकैती के दौरान लूटे गए आभूषणों को सोनू के एक रिश्तेदार के यहां से बरामद किया गया. सोनू के रिश्तेदार मुजफ्फरपुर इलाके में ही मां लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं. उसके ज्वेलरी शॉप में सोनू और उसके साथियों ने ज्वेलरी बेची थी. एसएससी मानवजित सिंह ढिल्लों बताते हैं कि सोनू की गिरफ्तारी के बाद दोनों घटनाओं में संलिप्त अन्य चार अपराधियों को डकैती की योजना बनाते समय 16 अगस्त को पकड़ा गया. इन चारों की गिरफ्तारी धनुष पुल के नीचे चढ़ने वाली सीढ़ी के ठीक नीचे बने छिपने योग्य झाड़ी की सुनसान जगह है की गई.

रवि पेशेंट गिरोह ने दिया घटना को अंजाम: एसएसपी ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधी रवि पेशेंट गिरोह से संबंध रखते हैं. इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए रवि पेशेंट आने वाला था. हालांकि एसटीएफ द्वारा चल रही कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद उसने पटना ना आकर अपने गुर्गो से इस घटना को अंजाम दिलवाया. रवि पेशेंट गिरोह के अपराधकर्मी सूरज कुमार ने वर्ष 2021 में रवि पेशेंट के साथ मिलकर पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के राजमणि ज्वेलर्स में डकैती की घटना को अंजाम दिया था. अभी पेशेंट गिरोह किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग किया करता था.