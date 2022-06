पटना: बिहार के पटना के बेल्ट्रॉन ऑफिस (Protest At Beltron Office In Patna) में डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज (police lathi charge in patna ) कर दिया है. इस दौरान सैंकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया. बेल्ट्रॉन ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया और अभ्यर्थियों को दौड़ दौड़ाकर हिरासत में लिया गया.

अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज: दरअसल पटना के बेल्ट्रॉन ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया. 2019 में हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी अपनी जॉइनिंग की मांग को लेकर के बेल्ट्रॉन ऑफिस पहुंचे (Protest of Data Entry Operator Candidates In Patna) हुए थे. दरअसल, बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार में सरकारी कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में 3000 से ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर चुके हैं. बावजूद इनको 3 साल से कहीं भी नियोजित नहीं किया गया है. डाटा एंट्री की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का गुस्सा आज बेल्ट्रॉन भवन के पास देखा गया. जहां, अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए जल्द से जल्द नियोजन की मांग की.

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: अभ्यर्थियों का आरोप है कि बार बार उन लोगों को 10 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया जाता है और नियुक्ति नहीं कराई जाती है और ऐसे वह लगातार तीन साल से भटक रहे हैं. अभ्यर्थियों ने बताया कि लगभग 75100 के करीब अभ्यर्थी 2019 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मेरिट लिस्ट में आए हुए थे जिनमें से 4000 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग करा दी गयी है लेकिन 3300 के करीब अभ्यर्थी हैं जो जॉइनिंग के लिए लगातार भटक रहे हैं और सरकार से मिल रहे आश्वासन की सीमा लगातार समाप्त हो रही है.

"1800 से अधिक अधियाचना बेल्ट्रॉन के पास पहुंची हुई है, विभाग में रिक्तियों की कमी नहीं है लेकिन यहां से कहा जा रहा है कि अभी रिक्तियां नहीं है. रिक्तियों के आलोक में अधियाचना नहीं आई हैं इसलिए नियुक्ति में देरी हो रही है. सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैकड़ों पद खाली हैं और वह सभी मेरिट लिस्ट में है लेकिन बावजूद इसके उन लोगों की जॉइनिंग नहीं हो रही है. सरकार की ओर से 31 मार्च का डेड लाइन दिया गया था कि सभी का जॉइनिंग हो जाए लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए हम निराशा हैं."- राजीव रंजन कुमार, अभ्यर्थी

"2019 में परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण हुए और तब जाकर मेरिट लिस्ट बना. मेरिट लिस्ट में आने के बाद आधे अभ्यर्थियों का जॉइनिंग हो गया और आधे अभ्यर्थियों के जॉइनिंग के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा लगातार टालमटोल किया जा रहा है. जब भी नियुक्ति की मांग को लेकर आते हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिनों में नियुक्ति करा दी जाएगी लेकिन इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती."- लालबाबू शर्मा, अभ्यर्थी

