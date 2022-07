पटना : बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों के एसपी को शिव मंदिरों के साथ-साथ वैद्यनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश जारी किया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अलर्ट (Alert to the states from the Ministry of Home Affairs) को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है. राजधानी पटना के पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर जंक्शन पर सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी को 24 घंटे में मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है. पटना जंक्शन से भागलपुर और बाबा नगरी के लिए शिव भक्तों (safety of Shiva devotees)की भीड़ देखने को मिल रही है. उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घट पाए, इसेो लेकर आरपीएफ और जीआरपी की ओर से प्लेटफार्म से लेकर बाहर तक और प्लेटफार्म के अंदर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है.



बाबाधाम जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने निर्देश: कोरोना काल के दो वर्ष के बाद इस वर्ष बाबाधाम समेत दूसरे शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इधर शिव भक्तों की इस भीड़ पर कट्टरपंथियों की नजर है. इस बात की खुफिया जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए शिव मंदिरों के साथ-साथ बाबाधाम जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है. पुलिस मुख्यालय के मुताबिक राज्य रेल पुलिस को भी चौकस रहने को कहा गया है. जिसके मद्देनजर जिला पुलिस के अलावा होमगार्ड और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 7000 अतिरिक्त बल की तैनाती तमाम जिलों में की गई है.

पटना और भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात : शिव भक्तों के सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी पटना और भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. भागलपुर से जल लेकर देवघर जाने वाले शिव भक्तों को रास्ते में किसी तरह की तकलीफ न हो इसके लिए जगह-जगह पर अस्थाई पुलिस सहायता केंद्र खोले गए हैं. इसके अलावा भागलपुर में डॉग स्क्वायड की टीम के साथ-साथ बम निरोधक दस्ता की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या सूचना पर तुरंत एक्शन लिया जा सके. बाबा नगरी जाने के लिए शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. हजारों की संख्या में शिव भक्त पटना जंक्शन पर ट्रेनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं.