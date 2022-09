पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर से मानवता को शर्मसार (Police Dragged Dead Body On Road In Patna) करने वाली घटना सामने आई है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पुलिस की संवेदनहीनता देखने को मिली है. दरअसल नेउरा थाना क्षेत्र के ईस्ट एंड वेस्ट स्कूल के पास से पुलिस ने एक अज्ञात डेड बॉडी बरामद की थी. पुलिस शव को पटना दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल (Patna Danapur Sub Divisional Hospital) के पोस्टमार्टम हाउस लेकर जा रही थी, लेकिन इस दौरान जो तस्वीर दिखी वो बेहद शर्मनाक थी.

पढ़ें- बिहार : बेगूसराय में लाश के पैर में बांधी रस्सी, जानवरों की तरह घसीटा.. देखें VIDEO

पटना में पुलिस ने शव को जमीन पर घसीटा: शव को पोस्टमार्टम के लिये ले जाने के दौरान पुलिस कर्मी शव को जीप से घसीटते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक लेकर गए. इस दौरान एक जमादार शव को घसीटते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक लेकर गया. वहीं तीन पुलिस कर्मी खड़े होकर तमाशा देखते रहे. घटना बुधवार की शाम की है.

तीन पुलिसकर्मी देखते रहे तमाशा: पुलिस के इस कारनामे के बाद लोग सकते में है. बताया जाता है कि नेउरा थाना क्षेत्र के ईस्ट एंड वेस्ट स्कूल के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जीप में रख दिया और अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली गई. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर खाकी ने मानवता को शर्मसार किया.

संवेदनहीनता की तस्वीर देख आप रह जाएंगे हैरान: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस कर्मी ने जीप से शव कैसे घसीटते हुए जमीन पर रख दिया और फिर पोस्टमार्टम हाउस तक शव को जमीन पर ही घसीटते हुए लेकर गए, जबकि अस्पताल में स्ट्रेचर भी है. बावजूद इसके शव को जमीन पर घसीटा गया. सबसे बड़ी बात है कि नेउरा थाना की जिप्सी से आये तीन पुलिस कर्मी वहीं खड़े थे लेकिन सभी बस तमाशा देखते रहे. इस मामले पर दानापुर एसडीओ ने कहा कि मैं अपने स्तर से कार्रवाई करूंगा और अपना पल्ला झाड़ लिया. यह पुलिस की ना सिर्फ संवेदनहीनता है, बल्कि बड़ी लापरवाही भी है.

"मैं पूरे मामले पर अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा हूं. जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."- दानापुर एसडीओ