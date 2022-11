पटनाः राजधानी पटना में हुए हत्याकांड में पुलिस ने चार (Four Arrested In Patna Murder Case) आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिससे पूछताछ की जा रही है. बता दें कि शुक्रवार को करबिगहिया थोक बाजार में शुक्रवार की दोपहर एक दुकान पर दो हमलावरों ने फायरिंग (Firing In Patna) कर दी जिससे एक युवक की मौत (Youth Murder In Patna) हो गई थी. सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना में शामिल 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अन्य 7 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

यह भी पढ़ेंः पटना कॉलेज कैंपस में बवाल : छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प, कई राउंड फायरिंग

सिटी एसपी प्रमोद कुमार, पटना

बिस्कुट बेचने को लेकर हुआ था विवादः सिटी एसपी ने बताया कि रेलवे के ब्रिटानिया बिस्कुट बेचने को लेकर ऋतुराज कुमार और विनय कुमार में घटना से पहले नोकझोंक और गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की हुई थी. जिसके बाद ऋतुराज के द्वारा विनय कुमार को देख लेने की बात कही थी. इसके बाद ऋतुराज के कहने उसकी मदद करने पहुचे उसके भांजे केशव राज ने अपनी कमर से पिस्टल निकाल फायरिंग शुरू कर दी थी. जिसमें विनय कुमार के बगल के दुकानदार राहुल कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी.

ऋतुराज कंपनी का ऑथराइज डीलर हैः प्रमोद कुमार बताते हैं की ऋतुराज ब्रिटानिया कंपनी का ऑथराइज एजेंसी डीलर है. लगातार विनय पर अपनी कंपनी के बिस्किट खरीदने का दबाव बनाता था. हालांकि विनय पटना जंक्शन के नजदीक करबिगहिया होने के कारण रेलवे से जुड़े हुए उस कंपनी के बिस्किट को कम दामों पर खरीद कर बेचने का काम करता था. लगातार ऋतुराज इसका विरोध किया करता था और कहीं न कहीं शुक्रवार को ऋतुराज को यह जानकारी मिली कि विनय रेलवे जंक्शन पर बिकने वाले बिस्किट को कम दाम पर खरीद रहा है.

विनय ने ऋतुराज को दी थी धमकीः ऋतुराज को मिली इस जानकारी के बाद वह सीधे विनय के दुकान पहुंचा जहां इन दोनों में नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई. उसके बाद विनय ने ऋतुराज को देख लेने की बात कही थी. उसके बाद ऋतुराज ने अपने भांजे केशव राज को मदद के लिए बुला लिया. केशव राज घटनास्थल पर पहुंचते ही अपने मामा के समर्थन में फायरिंग शुरू कर दी और इसी फायरिंग में राहुल की मौत हो गई.

ऋतुराज के भांजे ने की फायरिंगः दरअसल ऋतुराज ने अपने भांजे केशवराज को मोबाइल पर मैसेज कर यह जानकारी दी थी कि विनय और उसके समर्थकों ने उसे घेर लिया है. उसके साथ मारपीट की जा रही है. कहीं न कहीं इसी जानकारी पर घटनास्थल पर पहुंचे केशवराज ने अपने मामा को बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी. जिसका शिकार राहुल हो गया.

'' शुक्रवार को हुए हत्याकांड में शामिल चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा और एक अपराधी का मोबाइल बरामद किया है. इस घटना में शामिल अन्य 7 अपराधियों की धर पकड़ के लिए छापेमारी जारी है. '' -प्रमोद कुमार, सिटी एसपी पूर्वी