पटना: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना (National Institute of Technology Patna) यानी एनआईटी पटना में इस साल कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement in NIT Patna) के लिए तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों का तांता लगा रहा. इस साल एनआईटी पटना में अभी तक 112 कंपनियों ने प्लेसमेंट (112 Companies Did Placement in NIT Patna) के लिए आ चुकी हैं. जिससे ज्यादातर छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. कोरोना महामारी के बाद सैकड़ों कंपनियों का एनआईटी पटना में प्लेसमेंट के लिए आने से संंस्थान के फैकल्टी मेंबर और छात्रों में खुशी है.

ये भी पढ़ें- NIT पटना में प्राइवेट नहीं सरकारी कंपनियों ने लगाई प्रतिभा पर मुहर, छात्रों को मिला 14 से 17 लाख का पैकेज

क्वालिटी व एक्सीलेंस देख रही कंपनियां: एनआईटी पटना के फैकल्टी सह प्लेसमेंट सेल इंचार्ज प्रोफेसर सम्राट मुखर्जी ने कहा कि देश भर की विभिन्न सरकारी, आइटी सेक्टर और ई-कॉमर्स की कंपनियों के द्वारा एनआईटी पटना के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट किया जा रहा है. यह उनके लिए हर्ष की बात है. इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एनआईटी पटना में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंस पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जो यहां के स्टूडेंट्स में दिख भी रहा है.

प्लेसमेंट के लिए आयीं 112 कंपनियां: प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया कि इस प्लेसमेंट सेशन में अभी तक सौ से ज्यादा कंपनियों ने दस्तक दी है. जिसमें आईटी, पीएसयू और ई-कॉमर्स की कपंनियां शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियां को रेगुलर बेस पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं, लेकिन कई पहली बार यहां आयी हैं. संस्थान में अभी तक लॉस इंडिया, गोल्डमैन सैशे, इंफोएज, पार्थ यूनिवर्सल, सेबर, इनट्विट, जेडएस एसोसिएट, डिजिट इंफोटेक, इंफोसिस, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचएलएचए, पेटीएम, ऑरेकल, ब्लॉब वॉल्ट, सैपियन, लिंक्डइन, जोश टेक जैसी करीब 112 कंपनियों ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में हिस्सा लिया है.

पहली बार प्लेसमेंट के लिए आयी ये कंपनियां: इनमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने पहली बार एनआईटी पटना में प्लेसमेंट में हिस्सा लिया है. पहली बार शामिल कंपनियों में लॉस इंडिया, इनट्विट, डिजिट इंफोटेक, लिंक्डइन, ट्रेडेंस, फनाटिक, इन्नोवैकर, गोडिजिट जेनरल इंश्योरेंस, ट्रांस ओआरजी, यामाहा मोटर्स, फैक्टवाइज, पीपल स्ट्रांग टेक्नोलॉजी, क्लाउ एरा, फ्रॉक्टल एआइ, हैशडीन, टाइगर एनालिटिक, नेशनल विद नमो, एचडीएफसी बैंक, हेक्साव्यू टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई बैंक, फिसर्व, रैपिडो, ग्रो, मोबीक्विक, टेलेस सॉफ्टवेयर, गूगल और फेसबुक शामिल हैं.

अभी तक 112.76 प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ: प्रो. मुखर्जी ने बताया की इस प्लेसमेंट सेशन में अभी तक 663 स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर किए गए हैं. जिनमें 588 स्टूडेंट्स जॉब के लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं. इस साल अब तक सबसे ज्यादा पैकेज 1.6 करोड, जबकि सबसे कम 3.6 लाख का रहा. औसत पैकेज 12.20 लाख है. अभी तक 112.76 प्रतिशत प्लेसमेंट हो चुका है. 2017-18 में प्लेसमेंट के लिए 326 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 300 छात्रों को जॉब ऑफर यानी 92.2 प्रतिशत छात्रों को जॉब ऑफर किया गया था. सबसे ज्यादा सीटीसी 39.12 लाख सालाना ऑफर किया गया था.

पिछले सालों में इतना हुआ प्लेसमेंट: 2018-19 में 378 स्टूडेंट्स में से 356 को जॉब ऑफर किया गया और 94.18 प्रतिशत स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ. जिसमें सबसे ज्यादा 40.63 लाख सालाना पैकेज ऑफर किया गया था. 2019-20 में 428 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए. जिनमें से 409 को जॉब ऑफर हुआ और 95.56 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ. जिसमें ज्यादा 28.5 लाख रुपये सालाना सबसे ज्यादा पैकेज रहा. 2020-21 में 394 स्टूडेंट्स में से 289 को जॉब ऑफर हुआ और 73.35 प्रतिशत स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ. जिसमें सबसे ज्यादा 44 लाख रुपये सालाना पैकेज ऑफर हुआ.

ये भी पढ़ें- शानदार उपलब्धि: पटना NIT की छात्रा अदिति तिवारी को फेसबुक से मिला 1.6 करोड़ का पैकेज

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP