पटना: बिहार में पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी (Rate Of Petrol And Diesel In Bihar) हो गए हैं. आज शनिवार 04 अप्रैल को यहां पेट्रोल 28 पैसे और डीजल के दामों में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. बिहार में पेट्रोल के दाम 109.15 रुपये और डीजल के दाम 95.80 रुपये हो गई है. वहीं अगर बात करें पटना की तो यहां पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे और डीजल 26 पैसे की कमी हुई है. पटना में पेट्रोल की कीमत 107.48 रुपये और डीजल के कीमत 94.26 रुपये हो गई है. आप अपने घर से निकलने से पहले जान सकते हैं, अपने जिले में तेल की कीमत.

जिलों में पेट्रोल की कीमत: समस्तीपुर-107.33 रुपये, किशनगंज-109.50 रुपये, मुजफ्फरपुर-108.22, सिवान में 108.91 रुपये, दरभंगा में 108.02 रुपये, वैशाली-107.54 रुपये, मधुबनी- 108.52 रुपये, पूर्णिया- 108.58 रुपये, भागलपुर-107.82 रुपये, गया-108.22 रुपये, भोजपुर-107.89 रुपये

सभी जिलों में डीजल के दाम: वैशाली-94.32 रुपये, भागलपुर-94.56 रुपये, गया में 94.95 रुपए, सिवान-95.60,: समस्तीपुर में 94.10 रुपये, भोजपुर-94.65 रुपये, किशनगंज-96.13 रुपये, दरभंगा में 94.75 रुपये, मधुबनी-95.21 रुपये, मुजफ्फरपुर-94.93 रुपये, पूर्णिया-95.27 रुपये प्रति लीटर कीमत है.

यहां से ले जानकारी: बिहार में पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में जानकारी लेने के लिए सीधे मोबाइल नंबर 9224992294 पर मैसेज करें और तुरंत अपडेटेड जानकारी पाए. भारत की तीन बड़ी तेल कंपनियां अपनी ओर से हर दिन नए अपडेटेड दामों की जानकारी देती है. बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल हर दिन सवेरे 6 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अपडेटेड जानकारी देती है. जिसे कोई भी देख सकते हैं.