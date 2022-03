पटना: बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में एक सनकी युवक ने हमला कर दिया था. युवक की पहचान शंकर गुप्ता उर्फ छोटू के रूप में की गई थी. परिवार वालों से पता चला कि युवक मानसिक रूप से बीमार है. युवक की मानसिक हालत का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा था कि युवक की मानसिक (man who attacked CM nitish Is Sick) हालत ठीक नहीं है. ऐसे में युवक पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए और उसके इलाज (mental treatment Of person who attacked CM Nitish) की समुचित व्यवस्था की जाए.

युवक का PMCH में चल रहा इलाज: सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद अब युवक का पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है. युवक शंकर गुप्ता पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में वर्तमान समय में एडमिट है. बुधवार को पीएमसीएच के मनोरोग विभाग में मनो चिकित्सकों की एक टीम ने युवक का चेक अप किया. हालांकि इस संबंध में अस्पताल का कोई भी चिकित्सक खुलकर जानकारी नहीं दे रहा हैं क्योंकि यह मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है.

मानसिक रूप से अस्वस्थ है युवक: लेकिन जो आधिकारिक सूत्रों से निकल कर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक युवक गहरे डिप्रेशन में है. युवक में हिंसक प्रवृत्ति जागृत हो गई है. स्वास्थ्य का चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने कुछ दवाइयां प्रिसक्राइब की हैं. डॉक्टरों का कहना है कि यह दवाइयां अगर नियमित रूप से चले तो युवक की मानसिक सेहत में सुधार संभव है लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा.



क्या है पूरा मामला?: पटना के बख्तियारपुर बाजार से होकर उनका काफिला गुजर रहा था, जहां एक कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री रुके थे. वहां वो एक मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे. इसी दौरान एक युवक सुरक्षाकर्मियों को पीछे करते हुए अचानक उनके पास पहुंच गया और हमला कर दिया. हमले के बाद वहां अफता-तफरी मच गई. वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने फौरन युवक को हिरासत में ले लिया. घटना के बाद एक क्षण के लिए नीतीश कुमार घबरा गए. हालांकि, तुरंत उन्होंने खुद को संभाला. उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को पीटना चाहा तो मुख्यमंत्री ने मना कर दिया.

