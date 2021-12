पटना: बिहार में (Various Projects in Bihar) चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की जाती है. इसी कड़ी में पटनासिटी के खाजेकलां थाना के मितन घाट में दर्जनों (Land Acquisition In Patna City) एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जिसको लेकर जमीन (Land Owner Protested In Patna City) मालिकों ने जमकर विरोध जताया है और पुलिस प्रशासन पर जलील करने का आरोप लगाया है.

दरअसल, पीड़ित जमीन मालिकों ने बताया कि आज से पांच साल पहले गंगा पथ में बनीं सड़कों में हम लोगों ने जमीन दिया था. और अब फिर सरकार हमारी जमीन लेना चाहती है. ये सभी जमीन हमारे पूर्वजों की है. जिसकी कागजात हमारे पास है, इन जमीनों पर हम सभी लोग खेती एवं पशुपालन कर जीवन बसर कर रहे हैं.

जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का हंगामा

वहीं, जमीन मालिकों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भी हमसभी को जलील कर हमें परेशान करती है और जमीन छोड़ने की धमकी देती है. जमीन मालिकों ने सरकार से मांग किया है की उनकी जमीन का अधिग्रहण ना हो.

