बगहा: बिहार में मौसम में उतार चढ़ाव जारी (Weather Fluctuate Continue in Bihar) है. इस प्रकार से मौसम में परिवर्तन पूरे राज्य के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. इसके कारण टायफाइड और मलेरिया का प्रकोप (Malaria And Typhoid Increases In Bagha) इस कदर बढ़ रहा है कि एक दिन में करीब 50 से 60 मरीज अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे हैं. इसके चलते अस्पतालों में मरीजो की लंबी कतार हो जा रही है.

बदलते मौसम में अस्पताल में बीमारियों की भीड़: बिहार में मौसम का करवट लेना लोगों के लिए बीमारियों का जाल बनता जा रहा है. जिले के सारे अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्दी, बुखार और पूरे शरीर में दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गये है. पहले की अपेक्षा अब हर दिन 50 से 60 मरीज ज्यादा अस्पताल का रुख कर रहे हैं. जिस कारण अस्पताल में वायरल बुखार (Viral Fever In West Champaran) से पीड़ित लोगों की भीड़ से पूरा अस्पताल भरा पड़ा है. पूरे बिहार में कभी तेज चिलचिलाती धूप तो कभी आसमान में बादल छाए रहने से मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इसी कारण अनुमंडलीय अस्पताल में सिर्फ 21 अगस्त को सर्दी, बुखार और बदन दर्द से पीड़ित करीब 60 मरीज इलाज कराने पहुंचे. इन मरीजों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी श्रेणी के लोग शामिल हैं.



डॉक्टरों ने शरीर का ध्यान रखने को बताया: अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक तारिक नदीम ने बताया कि बदल रहे मौसम की वजह से मलेरिया, डायरिया के साथ टायफायड के मरीजों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ गई है. इसलिए जिले के अस्पतालों में भारी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं. इन सभी मरीजो का इलाज जारी है. डॉक्टर ने बताया कि मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खान-पान समेत साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.



