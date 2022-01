पटना: बिहार में लगातार कोरोना के (Increasing Case Of Corona In Bihar) मामले बढ़ रहा है. जिसको लेकर बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू समेत कई गाइडलाइन (Guidelines Of corona In Bihar) जारी की है. बावजूद इसके लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं. मसौढ़ी सब्जी मंडी में उमड़ रही भीड़ संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है. जो एक चिंता का विषय बन गया है. एक तरफ दुकानदार बिना मास्क पहने सामान बेचने में जुटे हैं, वहीं खरीदार भी बिना मास्क के बेखौफ होकर खरीदारी करने में मशगुल दिख रहे हैं.



दरअसल, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद मसौढ़ी सब्जी मंडी में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है. लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में उनकी लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए.

बता दें कि, मसौढ़ी में तीन दिन में कुल 15 कोरोना मरीज मिल चुके हैं. लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. कोरोना के खौफ के बावजूद लोग बिना मास्क के घूमते रहे हैं. जो संक्रमण का निमंत्रण भी दे रहे हैं. ऐसे में सतर्क रहें और सावधान रहने की जरूरत है.



वहीं, मसौढ़ी की सब्जी मंडी में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही चिंता का विषय बनती जा रही है. मंडी में लोगों की भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है. प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान और कार्रवाई के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं.

