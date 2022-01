पटना: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लोग हर्षोंल्लास के साथ नववर्ष मना (People Celebrated New Year in Patna) रहे हैं. लेकिन इस बार भी कोरोना के चलते सरकार ने कई तरह प्रतिबंध लगाए हैं. जिससे लोग पार्क और पानी की जहाज का सैर नहीं कर पा रहे हैं. इससे नववर्ष का सेलिब्रेशन कहीं न कहीं फींका पड़ गया है. कोरोना के नये वैरियंट के खतरे को देखते हुए इस बार ज्यादातर लोग घरों में रहकर ही नववर्ष मना रहे हैं. वहीं गिने-चुने लोग सिनेमा हॉल और मॉल में जा रहे हैं.

बता दें कि सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए पार्कों और पानी की जहाज को बंद (Parks Closed on New Year in Patna) करने का निर्णय लिया है. इससे सड़कों पर और गंगा किनारे भी सन्नाटा पसरा हुआ है. घाट के किनारे कोई पार्टी न कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. जिससे कुछ लोग परिवार के संग फिल्म देखकर ही एंजॉय कर रहे हैं. कुछ लोग होटल में मन पंसद व्यंजन का स्वाद लेकर नये साल का जश्न मना रहे हैं.

वहीं, बाहर निकले लोगों ने बताया कि सरकार ने पार्कों और पानी के जहाज पर रोक लगाकर अच्छा काम किया है. परिजनों के साथ बाहर निकली युवतियों ने बताया कि वे फिल्म देखकर जश्न मना रहे हैं. दो साल से कोरोना के चलते किसी भी पर्व अच्छे से पार्टी नहीं हो पा रही है. भगवान से कामना कि जल्द इस महामारी से मुक्ति दिलायें.

