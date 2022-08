पटना: पटनासिटी इलाके के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पंचवटी नगर स्थित सुनील लॉज में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर (student commits suicide in Patna) ली. आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा (Student gave his life in love affair) है. पुलिस ने फिलहाल सुसाइड नोट में क्या लिखा है इसका खुलासा नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि प्रेम-प्रसंग के मामले में ही इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया. मामले की जांच के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जाएगा.

कर रहा था प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी: मृत छात्र की पहचान बख्तियारपुर थाना क्षेक्ष के महमदपुर गांव के रहने वाले 22 वर्षीय राजन कुमार के रूप में हुई है. इस जगह राजन अपने दोस्तों के साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी मे जुटा था, जहां बुधवार की सुबह दोस्तों ने उसका बंद दरवाजा देखा और किसी प्रकार की कोई आहट नहीं आई तो लॉज मालिक एवं छात्रों ने अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए बहादुपुर थाने को सूचित किया.

पुलिस कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस ने लॉज में पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि राजन गमछा से गर्दन बंधा पंखा से लटका है.पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है. थाना प्रभारी योगेश चन्द्र झा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट में लिखी बातों की जांच करने के बाद सच्चाई का पता चलेगा, फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

