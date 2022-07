पटना: भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (Popular Front of India) के तार बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश (PFI connection from Uttar Pradesh) से भी जुड़ गए हैं. पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार 7 संदिग्धों से पूछताछ में कई और अहम जानकारियां हाथ लग रही हैं. इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने नूरुद्दीन जंगी (advocate nooruddin) को हिरासत में लेकर पटना पुलिस (patna police arrested advocate from lucknow) को सौंप दिया है. इसके बारे में एएसपी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम बिहार के दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों में कैंप कर ही है.

लखनऊ से वकील गिरफ्तार: एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है. विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं. नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य मिले हैं. जो एफआईआर हुआ था उसमें यह नामजद है.

पुलिस ने दो संदिग्धों को लिया रिमांड पर: साथ ही उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार दो संदिग्धों अरमान मलिक (Suspect Armaan Malik) और अतहर परवेज (Suspect Athar Parvez) का न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है. पूछताछ शुरू की जा रही है. उन दोनों के द्वारा जो भी बताया जाएगा इंटरलिंक्स जो सामने आएंगे सभी की जांच होगी. स्लीपर सेल, एक्टिविटी सभी की हमें पुख्ता जानकारी मिलेगी.

"पूछताछ के लिए एक बहुत की विशेष टीम बनाई गई है. उसका अपना क्वेश्चननायर है. टेक्निकल इंपुट्स हैं. ग्राउंड पर हमारी टीम अलग अलग जिलों में तमाम मिली जानकारी को वेरीफाई करेगी."- मनीष कुमार, एएसपी

अतहर परेवज सिमी संगठन का पूर्व सदस्य: जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अतहर परेवज आतंकवादी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रहा है. दोनों सिमी के सभी अभियुक्तों का बेल कराते थे और वर्तमान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एवं एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य है. आरोप है कि संगठन की आड़ में यह दोनों देश विरोधी रणनीति पर बैठक करते रहे हैं. साथ ही पीएफआई और एसडीपीआई की बैठकों में के सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेते रहे हैं. इन बैठकों में संप्रादायिकता सहित देश-विरोधी मुद्दों पर लोगों के दिमाग में भरने का काम किया जा रहा था.

अब तक 8 गिरफ्तार: अब तक मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, अरमान मलिक, ताहिर अहमद, शब्बिर मलिक, शमीम अख्तर और इलियास ताहिर उर्फ मगरूब को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से तीन की पहले गिरफ्तारी हुई थी और जांच के दौरान और चार लोगों को पकड़ा गया था. वहीं अब इलियास ताहिर उर्फ मगरूब को अरेस्ट किया गया है. इधर नालंदा जिले के सोहराय से शमीम अख्तर को धर दबोचा गया है. वहीं शब्बिर मलिक को भी पकड़ा गया है. आईबी की जांच में पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज और जलालुद्दीन के अलावा 24 संदिग्धों के नाम सामने आए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं. गिरफ्तारी के बाद प्राथमिकी में नालंदा, सारण, पटना, चंपारण और दरभंगा के भी कई संदिग्धों के नाम शामिल हैं. मिल रही जानकारी के अनुसार फुलवारी शरीफ इलाके से पकड़े गए पीएफआई (Popular Front of India) के दो सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को बेऊर जेल में अलग-अलग सेल में रखा गया है. इनकी गिरफ्तारी के बाद बेऊर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं अब यूपी के लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी की गिरफ्तारी हुई है.

अब तक की कार्रवाई : बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ में राष्ट्र विरोधी पीएफआई से जुडे संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. इसके तार अब पाकिस्तान सहित अन्य देशों से भी जुड़ता जा रहा है. भारत विरोधी कार्य करने के लिए देश और विदेशों के लोगों को भी जोड़ा जा रहा था. पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है.

पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया था कि फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत ईसोपुर नहर के पास संदिग्ध मरगुव अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास मौजूद मोबाइल सामग्री से यह साफ है कि इनके द्वारा संप्रदाय विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्य तकनीकी माध्यमों का सहारा लेते हुए स्थानीय और विदेशी तत्वों के मदद से किया जा रहा है. मरगुव अहमद दानिश मूल रूप से गया जिले के बिथो शरीफ का रहने वाला है. इनके परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान के कराची में भी बसे हुए हैं. इसने हाफिज बस्तानिया एवं फोकानिया की पढ़ाई की है. 2016 से ये वाट्सएप ईमेल तथा फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों के संपर्क में हैं.

पाकिस्तान से भी जुड़े तार : एसएसपी के मुताबिक ताहिर तहरिक ए लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा है. पाकिस्तान का फैजान नाम से कोई व्यक्ति इनके साथ नियमित संपर्क में है. उन्होंने बताया कि ताहिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गजवा-ए-हिन्द से जुड़ा है और इसका ग्रुप एडमिन भी है. फैजान भी इस ग्रुप का एडमिन है. कई सारे पाकिस्तानी नम्बर इसके साथ जुड़े हुए हैं. इसका ग्रुप आइकन एवं मैसेज देश विरोधी सम्प्रदाय विरोधी, भड़काऊ, आपत्तिजनक तथा गैरकानूनी एवं असंवैधानिक है. इसमें भारत, पाकिस्तान और यमन के लोगों के मोबाइल नंबर नम्बर जुड़े हैं. जांच के बाद साफ हुआ कि इसके यूट्यूब पर भी फेसबुक प्रोफाइल से उन्मादी और भड़काऊ भाषण और तस्वीर अपलोड किया जाता रहा है.