पटना: यूक्रेन में आपातकाल की घोषणा (Russia Ukraine Crisis News) के बाद वहां फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों का परिवार चिंतित (Indian Students stranded in Ukraine) है. बिहार के मनेर का रहने वाला एक मेडिकल छात्र (Patna Medical Student In Ukraine) भी यूक्रेन से नहीं निकल सका है, जिसे लेकर उनका परिवार सदमे में डूबा है कि आखिर उनका बेटा भारत कैसे लौटेगा, परिवार वाले डरे हुए हैं. छात्र के माता पिता (Parents Of Student Appeal To Government) ने केंद्र और बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

ये भी पढ़ेंः यूक्रेन में फंसे बच्चों के पैरेंट्स बोले- हम दो लाख रुपये फ्लाइट का किराया नहीं दे सकते, उन्हें बचा लीजिए सरकार

देखें वीडियो

पटना जिले के मनेर के रहने वाले राजेश मिश्रा और सविता मिश्रा के बेटे शुभम मिश्रा भी उन्हीं छात्रों (Patna Boy Students stranded in Ukraine) में शामिल हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे. रूस की तरफ से जारी युद्ध (Russia Ukraine War) के बीच यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र अब पूरी तरह से डरे हुए हैं. युद्ध की स्थिति बनने के बाद यूक्रेन में इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद बच्चों से उनके माता-पिता का संपर्क भी टूट चुका है. शुभम मिश्रा की मां सविता मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन में हालात हैं, उससे काफी डर लग रहा है, घर के लोगों का डर के कारण खाना पीना भी नहीं हो पा रहा है. उधर बेटा भी काफी डरा हुआ है, अपने रूम में ही बंद हो गया है. शुभम ने एंबेसी से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई खास मदद नहीं मिल पाई.

'मेरा बेटा यूक्रेन में काफी डरा हुआ है. कल 3:00 बजे दोपहर के बाद से उससे संपर्क भी नहीं हो पाया है. इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण बच्चे से बात नहीं हो पा रही है. पहले तो उससे व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात हो जा रही थी. लेकिन अब जिस तरह से स्थिति बनी है उससे अब काफी डर लग रहा है. यहां तक की मेरा बच्चा एक रूम में बंद है. केंद्र और राज्य सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को सुरक्षित वापस देश बुलाए'-सविता मिश्रा, शुभम की मां



ये भी पढ़ें - यूक्रेन से करीब 240 भारतीयों को लेकर एअर इंडिया का विमान पहुंचा दिल्ली

वहीं, मेडिकल छात्र शुभम के पिता राजेश मिश्रा ने कहा कि यूक्रेन में आपातकाल घोषित हो चुका है और लगातार न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है कि रूस की तरफ से कई इलाके में गोले दागे जा रहे हैं, इससे मन काफी घबरा रहा है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई कि उनके बच्चे को सकुशल वापस बुलाया जाए. दरअसल, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पिछले साल 2021 के अप्रैल में शुभम मिश्रा ने युक्रेन देश के खरखीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया था. अब वहां माहौल बिगड़ने के बाद शुभम मिश्रा काफी घबरा गए हैं. दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद बाहरी उड़ानों पर भी यूक्रेन देश ने रोक लगा दी है. जिसके कारण एयर इंडिया का फ्लाइट बीच रास्ते से लौट चुकी है.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP