पटना : बिहटा में ग्रामीणों ने एक युवक को बिजली के पोल में बांधकर (thrashed fiercely by tying him to an electric pole) कर जमकर पिटाई युवक पर मोबाइल चोरी करने का आरोप है. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक युवक को बिजली के पोल में बांधकर कर किस तरह से कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं. दो- चार युवक उसे जमकर पीट रहे हैं और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए हैं.

जान बचाने के लिए लगाता रहा गुहार, होती रही पिटाई : आरोपी चोर अपनी जान बचाने के लिए वहां के लोगों से गुहार रहा था और लोग उसकी पिटाई किए जा रहे थे. वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिहटा थानाक्षेत्र के मीठापुर लई बाजार में ट्रैक्टर चालक से मोबाइल और पैसा चोरी करने के आरोप में गांव के लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया, लोगों ने उसे बिजली के पोल में बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गांव के लोगों से चोर को छुड़ाकर थाना ले आई. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

पुलिस कर रही वीडियो की सत्यता की जांच: इस संबध ने बिहटा के थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है. वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष से अभी थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी चोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे कार्रवाई में जुटी है.

