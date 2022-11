पटना: राजधानी पटना को साइबर ठगों ने अपना अड्डा बना लिया (Patna Became Hub Of Cyber Thugs) है. बिहार में साइबर अपराधी (Cyber Criminals In Bihar) लगातार पांव पसार रहे हैं. साइबर अपराधी भारत के अलग-अलग राज्यों समेत विदेशों में भी रहने वाले लोगों को ठग रहे हैं. साइबर अपराधी लोगों को ठगने के अलग-अलग तरीका अपना रहे हैं. एक तो वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन किया जाता है और दूसरा कि फर्जी अधिकारियों के कार्ड बना कर सोशल मीडिया के जरिए भयादोहन किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस राजधानी पटना के साइबर ठग पर शिकंजा कसा हुआ है.

ये भी पढ़ें- नवादा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार

बिहार का जामताड़ा बनता जा रहा पटना : गौरतलब है कि साइबर ठग का केंद्र झारखंड स्थित जामताड़ा हुआ करता था. बाद में बिहार के नवादा जिले में साइबर अपराधियों ने पांव जमा लिया. नवादा में कतरी सराय नूरसराय में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी के काम में लोग जुड़े हुए हैं. इसके अलावा राजधानी पटना को भी साइबर अपराधियों ने केंद्र बना लिया है. कॉल सेंटर के जरिए संगठित रूप में साइबर ठगी का काम किया जा रहा है. साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए अलग-अलग तरीके को अपना रहे हैं. मोबाइल पर वीडियो कॉल करके सेक्स टॉर्शन करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 16 साइबर अपराधियों को पटना से गिरफ्तार किया गया है.

16 साइबर अपराधी गिरफ्तार : दिल्ली पुलिस और पटना पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन में आईपी ऐड्रेस के आधार पर पटना के रूपसपुर स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर बेंगलुरु, हैदराबाद और पटना के 16 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि यह गिरोह पूरी तरह से बेंगलुरु से ओपरेट होता है. अब तक इस गिरोह ने सतरह करोड़ से अधिक (17.5 करोड़) की उगाही की है. सभी साइबर अपराधियों को कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर लौट गई है. इनके पास से 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव, 100 मोबाइल जब्त किया गया है. इन लोगों ने दो फ्लैट को किराए पर ले रखा था. इससे पहले सितंबर महीने में भी पुलिस ने साइबर ठग को पाटलिपुत्र इलाके से गिरफ्तार किया था.

कॉल सेंटर के नाम पर ठगी : कॉल सेंटर के नाम पर ठगी का कारोबार चलाया जा रहा था. दानिश, अरशद, शब्बीर अहमद और आमिर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले थे. 50 करोड़ की ठगी का नेटवर्क पटना से अमेरिका तक फैला था. शातिर अपराधी अमेरिका के लोगों को विभिन्न एप के माध्यम से चूना लगा रहे थे. फिलहाल हरियाणा पुलिस भी पटना में डेरा डाले हुए हैं और साइबर अपराधियों की तलाश कर रही है. दिल्ली पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए बिहार आने की तैयारी कर रही है. आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है.

स्कूटर एजेंसी के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए ठगी : निजी कंपनी के स्कूटर एजेंसी के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए साइबर अपराधियों ने 50 करोड़ से अधिक की ठगी की. दिल्ली पुलिस ने ठगी के मामले में गिरफ्तारी भी की है. इसके अलावा निशानदेही पर और गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है. दिल्ली साइबर क्राइम इंस्पेक्टर देव वीर सिंह ने बताया कि फर्जी वेबसाइट के जरिए 50 लाख से भी अधिक की ठगी अपराधी कर चुके हैं. आपको बता दें कि साइबर अपराध से निपटने के लिए बिहार सरकार ने नीति बना रखी है. राज्य के 44 जिलों में साइबर थाना खोलने की योजना है. साइबर थाने के प्रभारी डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे. एक थाने में 14 पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है. इसके अलावा राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए 74 यूनिट कार्यरत हैं. जिनमें सात यूनिट सिर्फ पटना में हैं.

'साइबर अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है. उनके खिलाफ शिकायत करें और प्राथमिकी दर्ज कराएं. अगर कोई साइबर फ्रॉड आपसे ठगी के लिए दबाव बना रहा हो तो सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर लें.' - अभिनव, साइबर एक्सपर्ट

'साइबर अपराध में ठगी के लिए अलग-अलग तरीके साइबर अपराधी अपनाते हैं. आपको सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान आदमी से इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए. जो कोई भी आपसे ठगी करने की कोशिश करे उसके खिलाफ आप साइबर थाने में शिकायत करें.' - सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक, साइबर सेल

साइबर ठगी के आरोप में कई गिरफ्तार : गौरतलब है कि राजधानी पटना से सटे दानापुर में दिल्ली साइबर क्राइम की पुलिस (Delhi Cyber Crime Police Raid In Danapur) ने छापा मारा था. इस दौरान साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 16 लोगों को गिरफ्तार (Delhi Police Arrested 16 Cyber Criminals) किया गया था, जो ओला इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी कंपनी का फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी को अंजाम दे रहे थे. इस गिरोह के सदस्यों को रूपसपुर के आदर्श बिहार कॉलोनी के मेरीडियन अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 303, 401 और 405 में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया था.