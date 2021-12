पटना: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) के रूप में ओमीक्रॉन वैरिएंट कई देशों में अपना पांव पसार रहा है. देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर (Omicron Cases In India) पर रोक लगाने के लिए लेकर सरकार सक्रिय है. वहीं, बिहार सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक के साथ बैठकर कर लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन (Protocol of Covid-19) करने की अपील की है. राजधानी में कितने लोग कोरोना के नियमों का पालन (Passengers not Following Rules of Corona in Patna) कर रहे हैं. इसको लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता ने पटना जंक्शन का जायजा लिया. जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखायी दिये.

पटना जंक्शन से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं. यहां पूरी तरह से कोरोना से जुड़े नियमों को ताक पर रख दिया गया है. यात्री न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं. वहीं, रेलवे प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है. जिसका नतीजा है कि लोग लापरवाह दिख रहे हैं.

देखें वीडियो

विशेषज्ञों की मानें तो इस तरह की लापरवाही से मामला बिगड़ सकता है. उनका कहना है कि लोगों को अभी सचेत और जागरूक होना जरूरी है. ओमीक्रॉन वेरिएंट दूसरी लहर से काफी घातक हो सकता है. ऐसे में सभी नागरिक को सचेत रहने की सलाह दी जा रही है.

वहीं, पटना जंक्शन पर मौजूद यात्रियों ने कहा कि मास्क पहनना बेहद जरूरी है. मास्क से कोरोना पर विजय पाया जा सकता है और संक्रमण को रोका जा सकता है. इस दौरान मास्क नहीं पहने लोगों ने अलग-अलग दलीलें दी. किसी ने कहा अकेले बैठने की वजह से मास्क भूल गये और किसी ने बताया कि जल्दबाजी में मास्क लगाना भूल गये.

बता दें कि पटना जंक्शन पर एक दो लोग नहीं बल्कि 90 प्रतिशत लोग बिना मास्क कि घूमते नजर आये. जीआरपी और आरपीएफ भी इसकी निगरानी करती नजर नहीं आ रही है और न ही कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिसका नतीजा है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. जो कि सभी के लिए खतरनाक हो सकता है.

