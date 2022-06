पटना: बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के पांच लोगों के खुदकुशी (Five People Hanged Together In Samastipur) मामले पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर हमला किया है. पप्पू यादव ( Pappu Yadav on Samastipur Mass Suicide Case) ने कहा कि लगातार बिहार में आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे का कारण लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई है. लॉकडाउन के दौरान पूरे देश की मीडिल क्लास की स्थिति बर्बाद कर दी गई.

पढ़ें- Samastipur Mass Suicide: बोले विजय चौधरी- 'घटना दुखद, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है'

बोले पप्पू- 'बिहार के लोग मर रहे हैं': पप्पू यादव ने कहा कि EMI का ब्याज रेट बढ़ा दिया गया. मनोज झा के मरने के पीछे का कारण भी व्यापार और बेटी की शादी के लिए लिया गया लोन था. लोन दस प्रतिशत ब्याज पर लिया गया था. सहारा पर कुछ नहीं बोला जाता है. एक एक बिहारी मर रहा है. मनोज झा को मात्र तीन लाख रुपये के लिए परेशान किया जा रहा था.

10-10 हजार महीना देकर भी 18 लाख रुपया सूद हो गया. तीन लाख का 18 लाख हो गया. इस घटना को लेकर कोई एक ट्वीट तक नहीं किया. कल मेरे जाने के बाद लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया. पूरा देश कश्मीर बन गया है कोई पलायन कर रहा है तो कोई आत्महत्या कर रहा है. नीतीश जी मनोज झा जैसे लोगों को सर्वे में स्थान दीजिए. जाति के साथ साथ ये सर्वे चले. गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य को सर्वे में रखा जाए. किसको पहले लाभ मिले इसका भी जिक्र करिए.- पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो

बिहार में 5 लोगों ने दे दी जान, क्या था मामला? : समस्तीपुर जिले के मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव में रविवार को परिवार के पांच लोगों के शव फंदे से लटकती मिली (Samastipur Mass Suicide Case) थी. मृतकों की पहचान मनोज झा (50), उसकी पत्नी सुंदरमनी देवी, उनकी मां सीता देवी और बच्चे सत्यम व शिवम के रूप में की गई है. बताया जाता है कि गांव के लोगों ने रविवार सुबह जब मकान का दरवाजा बंद देखा तो उन्हें शक हुआ और दरवाजा खोलने पर उन्होंने पूरे परिवार को फांसी से लटका देखा और पुलिस को सूचित किया.

पीएम मोदी पर पप्पू का हमला: राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक ओर देश और राज्य के हालात इन दिनों ठीक नहीं चल रहे और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे अनर्गल बयान के कारण आज हालात ऐसे हैं. छोटे मोटे देश भी भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं. दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने मुस्लिमों के धर्मगुरु को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और इस मामले को लेकर मुस्लिम देशों ने मुकुल शर्मा के बयान पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी.

'देश में नफरत फैला रही है बीजेपी': हालात यह है कि कई मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत के सामानों को उनके राष्ट्र में बेचने पर भी इस बयान के बाद बैन लगा दिया है और कहीं ना कहीं इसी मामले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि जिसकी संस्कृति को पूरा विश्व सलाम करता था आज उसी देश के आंतरिक मामलों पर पूरी दुनिया हस्तक्षेप कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का यह हाल बना दिया है. पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी की सरकार पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है.

जातीय जनगणना पर पप्पू यादव: वहीं बिहार में होने वाले जातीय जनगणना मामले पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस जनगणना के दूसरे कॉलम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था रखना चाहिए तो तीसरे कॉलम में आर्थिक और राजनीतिक लाभ नहीं पाने वाले वर्ग को रखना चाहिए. जाति के साथ-साथ इन सब तथ्यों की भी जानकारी जनगणना के दौरान मिल जाए ताकि मनोज झा जैसे गरीब परिवार को आत्महत्या ना करना पड़े.

इन्हें मिली पार्टी में विशेष जिम्मेदारी: गौरतलब हो कि जन अधिकार पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ का एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया है और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पप्पू यादव ने बताया है कि राजू दानवीर को जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है. राजीव कुमार को किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष तो वहीं अवधेश कुमार को जन अधिकार पार्टी का प्रधान महासचिव मनोनीत किया गया है. रोशन कुमार को जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय छात्र परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है. आकाश कुमार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो अमीर रजा प्रधान महासचिव के पद पर सुशोभित होंगे. इसके साथ ही अन्य कई प्रकोष्ठ हो के महत्वपूर्ण पदों पर युवा नेताओं को आसीन किया गया है.

पढ़ें- 'पूरे परिवार ने एक साथ लगाई फांसी, बाकी सब ठीक है'.. सूदखोर साहूकार या सिस्टम, जिम्मेदार कौन?

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP