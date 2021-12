पटनाः बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब तक पांच मुखिया की हत्या (5 mukhiya killed After Panchayat Election) हो चुकी है. इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा (Representatives will Get Security) के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं.

"लगभग पांच मुखिया की हत्या हुई है. तीन लोगों के घर पर मैं भी गया हूं. यह चिंता का विषय है. एक भी व्यक्ति की हत्या प्रशासनिक लापरवाही से होती है तो यह चिंता का विषय है. स्थानीय बहुत से कारण रहे हैं, और भी बहुत से कारण हैं, उस पर जांच की जा रही है. हमने अपर मुख्य सचिव होम को निर्देशित किया है कि जिले में होने वाली सुरक्षा समिति की बैठक में किसी भी निर्वाचित सदस्य को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उसे तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाई जाए."- सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री, बिहार

सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में 90% से ज्यादा नए प्रतिनिधि चुनकर आए हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा मुहैया करवाना वास्तव में प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है.

सूबे में मुखिया की हत्या पर क्या बोले पंचायती राज मंत्री

बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न हो चुका है. वहीं अब उप मुखिया, उपसरपंच, पंचायत समिति, प्रमुख और उप प्रमुख के साथ जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है. जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 27 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच चुनाव होना है.

उप मुखिया और उपसरपंच के लिए 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चुनाव होना है, वहीं पंचायत समिति प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव 27 जनवरी से 3 जनवरी के बीच होगा.

