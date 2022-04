पटना: राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं (Criminal Incidents in Patna) लगातार बढ़ रही है. सिटी में लगातार व्यवसायियों की हत्या से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है. जिसको लेकर सोमवार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर एकजुट होकर सिटी बंद करने का आह्वान किया. वहीं, व्यापारियों ने दुकानें बंद करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओें के साथ शासन- प्रशासन का विरोध किया और जमकर नारेबाजी भी की. इसके साथ उन्होंने सरकार से व्यवसायियों को सुरक्षा दिये जाने की मांग (Demand to Security for Businessmen in Patna) की.

व्यापारियों के लिए सुरक्षा की मांग: सिटी बंद के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों की सुरक्षा की पुरजोर मांग की. इसके साथ व्यवसायियों के कदम से कदम मिलाकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अशोक राजपथ पर आगजनी की और घंटो सड़क जाम की. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की. वहीं, जाप सुप्रीमों पप्पू यादव और कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने व्यापारियों को सुरक्षा दिये जाने की वकालत की.

''इन्होंने हिम्मत दिखाई अपराधियों के खिलाफ लड़ने की और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की. यह पूरे पटना और बिहार का आक्रोश है. व्यवसायी सुरक्षा कानून बनाने की मैं बार-बार मांग करता हूं. सभी व्यवसायी के घर में एक-एक लााइसेंस दे दिया जाये. आने वाले समय में सिटी और पटना में हत्या न हो इसकी गांरटी सरकार ले. अगर आप इसकी गांरटी नहीं लेंगे तो आने वाले समय में व्यापारी अनिश्चित काल के लिए पटना बंद कर देंगे.'' -पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो

व्यापारी सुरक्षा मांगते हैं. सुशासन स्थापित करने के लिए आपने वोट लिया. वोट लेने के बाद आप इनके जान के पीछे पड़ गये. लगातार हत्या का दौर चल रहा है. पटना में हर दिन हत्या होती है. अगर महकमें में बैठे लोगों के घर में हत्या हो जाये तो क्या यही हाल रहेगा. किसी को भी पकड़ कर बंद कर दिया जाएगा, जो एफआईआर में होंगे उन्हें नहीं बंद किया जाएगा. -प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस नेता

