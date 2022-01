पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून कई सालों से लागू है. वहीं शराब तस्कर और माफिया नए-नए तरीके से शराब का कारोबार करने में जुटे हुए हैं. पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग पटना और पटना पुलिस के सहयोग से अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिले के बिक्रम में एनएच 139 पर पुलिस ने एक ट्रक शराब बरामद (One Truck Liquor Recovered In Bikram) किया है.

पुलिस ने ट्रक से शराब बरामद करने के साथ ट्रक चालक और उप चालक को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक मद्य निषेध विभाग पटना को सूचना मिली थी कि पटना जिले के बिक्रम के रास्ते भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप आने वाली है. इसी सूचना के बाद मध निषेध विभाग की टीम तत्काल इसकी सूचना बिक्रम पुलिस को दी.

मद्य निषेध विभाग से सूचना मिलने के बाद बिक्रम पुलिस ने सूचना मिलने के बाद एनएच 139 पथ पर वाहन जांच अभियान चलाया. इसी दौरान सूचना के आधार पर ट्रक के नंबर से उसकी पहचान की गई. जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पुलिस मौके से ट्रक के चालक और उप चालक को हिरासत में लेकर थाना ले आई है और उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है. फिलहाल ट्रक में शराब कितनी है, कहां से लाई जा रही थी. इसकी अभी तक कोई जानकारी पुलिस के तरफ से नहीं मिली है. पुलिस हिरासत लिए गए ट्रक चालक और उप चालक से पूछताछ कर रही है.

