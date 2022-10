मसौढ़ी: पटना से सटे मसौढ़ी में मंगलवार को तेज बारिश (Heavy Rain In Masaurhi) हुई. इसी दौरान ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत ( Man Died Due To Lightning In Masaurhi) हो गयी. घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के पकरी गांव की है. मृतक अपने घर लौट रहा था. तभी तेज बारिश होने लगी. ऐसे में वह बारिश से बचने के लिए मकान के नीचे छुप गया. इसी बीच आसमान से ठनका उसके ऊपर गिर और उसकी मौत हो गयी.

अपने घर लौट रहा था मृतक: ठनका में मारे गए व्यक्ति की पहचान मसौढ़ी थाना के पकरी गांव निवासी अरविंद बिंद के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. परिजनों में रो-रोकर बुरा हाल है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ठनका की चपेट में पांच बकरियां भी (Five Goats Died Due To Lightning In Masaurhi) आ गयी. जिससे उन बकरियों की भी मौके पर मौत हो गयी.



राज्य में हो रही तेज बारिश: राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने का अलर्ट जारी कर दिया है. बावजूद इसके प्रदेश भर से लोगों के ठनका के चपेट में आने से मौत हो रही है. इस साल आकशीय बिजली की चपेट में आने से सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है.