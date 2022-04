पटनाः देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. कोरोना वायरस के चौथी लहर (Fourth Wave Of Corona Virus) की आहट शुरू हो गई है. इसी बीच शुक्रवार को पटना के एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत (One Corona Patient Died In Patna) हो गई. कोरोना मरीज अर्जुन प्रसाद पटना के एक निजी अस्पताल में बीते 5 दिनों से भर्ती थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी.



बताया जाता है कि अर्जुन प्रसाद की तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजन उन्हें पटना से दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चौथी लहर की आहट के बीच इस मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कम मच गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है, बिहार सरकार ने अधिक से अधिक जांच के निर्देश दिया हैं.

बता दें कि इससे पहले राजभवन के एक अधिकारी की भी शुक्रवार को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. दो बार इनकी जांच कराई गई. पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोबारा फॉलोअप जांच कराया गया, जिसमें रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई. इसके बाद से अधिकारी के संपर्क में आए लोगों कि स्वास्थ्य विभाग कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रही है. उनके संपर्क में आए लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड में है, बिहार सरकार ने भी अधिक से अधिक जांच के निर्देश दिए हैं.





बीते 24 घंटे में बिहार में 109078 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है. जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है. प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या अभी के समय 31 हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वालों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जांच के साथ-साथ वैक्सीनेशन पर भी बल दिया जा रहा है. पटना एयरपोर्ट पर ऐसे लोग जिनका सेकंड डोज या प्रिकॉशनरी डोज ड्यू है, उन्हें ऑन स्पॉट टीका लगाया जा रहा है.

