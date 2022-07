पटनाः बिहार में इन दिनों ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला जारी है. एक बार फिर कल यानी गुरुवार को कई विभागों में ऑफिसर्स (Officials Transfer Of Many Department In Bihar) और पुलिसकर्मियों का बड़े पैमाने पर तबादला देखने को मिला. बिहार सरकार ने 38 जिलों के प्रभारी सचिवों का ट्रांसफर (Transfer Of Incharge Secretaries In Bihar) करते हुए नई सूची जारी कर दी है. उधर होमगार्ड के 19 कमांडेट का भी ट्रांसफर किया गया. साथ ही फोरेंसिक के 16 सहायक निदेशकों का भी तबादला हुआ. वहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी कुल 11 चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला किया गया. शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ.

ये भी पढ़ें- बिहार में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले संबंधी 2 साल पुराने आदेश रद्द, पुलिस मुख्यालय ने लिया फैसला

38 जिलों के प्रभारी सचिवों का ट्रांसफरः प्रदेश के विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के सघन समीक्षा के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को जिला का प्रभारी नामित किया जाता है. बिहार सरकार ने 38 जिलों के प्रभारी सचिव के तबादले की नई सूची जारी कर दी है. जिसमें एस सिद्धार्थ को पटना का प्रभारी बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव है. मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार को नालंदा का प्रभारी नियुक्त किया गया है. अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को भागलपुर का प्रभारी नामित किया गया है. इसी प्रकार अन्य जिलों के प्रभारी सचिवों को नए जिले की जिम्मेदारी दी गई है.

होमगार्ड के 19 कमांडेट का ट्रांसफरः बिहार सरकार के गृह विभाग दौरा जारी अधिसूचना के मुताबिक होमगार्ड के 19 कमांडेट का ट्रांसफर-पोस्टिंग (Home Guard Commandate Transferred In Bihar) किया गया है. वहीं फोरेंसिक के 16 सहायक निदेशकों का भी तबादला किया गया है. जारी अधिसूचना के अनुसार छपरा के वरीय जिला समादेष्टा हरेन्द्र कुमार सिंह का तबादला भागलपुर किया गया है. साथ ही उन्हें प्रमंडलीय समादेष्टा, भागलपुर, समादेष्टा, विशेषगण, जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी, नवगछिया जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी बांका का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. वहीं, मुंगेर के वरीय जिला समादेष्टा आमिर इसरार छपरा के प्रमंडलीय समादेष्टा बनाए गये हैं. विनय कुमार, दिलीप कुमार ,सुनील कुमार और चंदन कुमार को विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया गया है.



शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादलाः गुरुवार को शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया है. इसके तहत कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी बदल दिए गए हैं. इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद पर पदस्थापित विजय कुमार झा को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक प्रशासन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है. वहीं माध्यमिक शिक्षा के उपनदिशेक के पद पर पदस्थापित चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पूर्णिया बनाया गया है. इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा की उपनिदेशक पूनम कुमारी को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मगध प्रमंडल गया, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना में पदस्थापित सचिंद्र कुमार को विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा विभा कुमारी को उप निदेशक उच्च शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर दिनेश कुमार चौधरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी नसीम अहमद को संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है. इस तरह तमाम जिलों में नए डीईओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ये भी पढ़ेंः बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादला, 1171 पुलिस कर्मियों का हुआ ट्रांसफर

बदले गए सिविल सर्जनः बात अगर स्वास्थ्य विभाग की करें तो यहां भी कई सिविल सर्जन को नए जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 8 जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यानी कि सिविल सर्जन बदले गए (Civil surgeons transferred in Bihar) हैं. कुल 11 चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला किया गया है. पटना जिला सिविल सर्जन डॉ विभा कुमारी को पटना प्रमंडल का क्षेत्रीय अपर निदेशक बनाया गया है. वहीं डॉक्टर कमल किशोर रॉय को पटना का सिविल सर्जन बनाया गया है. डॉक्टर कमल किशोर रॉय इससे पूर्व गया में सिविल सर्जन के पद पर तैनात थे. पटना के अलावा जहानाबाद, सुपौल, मुंगेर, मधेपुरा, गया, रोहतास और वैशाली के सिविल सर्जन का तबादला किया गया है. इसके साथ ही डॉक्टर निहारिका शरण क्षेत्रीय प्रमंडल पटना को मानसिक रोग, आपदा प्रबंध, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण का निदेशक प्रमुख बनाया गया है.