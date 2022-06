पटना: केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति (Appointment of 7 judges in Patna High Court) के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. न्यायिक सेवा कोटे से 7 जजों की नियुक्ति (Appointment of 7 judges from judicial service quota) होनी है. इसके तहत शैलेन्द्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पाण्डेय, सुनील दत्ता, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्र शेखर झा को पटना हाईकोर्ट का जज बनाया गया है.

न्यायिक सेवा कोटे से 7 जजों की नियुक्ति: ये अधिसूचना केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने जारी की है. 4 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक सेवा कोटा के सात अधिकारियों का पटना हाईकोर्ट मे जज के रूप में नियुक्ति की अनुशंसा की थी. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसानउद्दीन अमानउल्लाह का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में हो गया है. इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. अभी पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 27 हैं. जबकि इन जजों के योगदान देने के बाद ये संख्या 35 हो जाएगी. पटना हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत पद 53 हैं. इस तरह अभी भी 18 जजों के पद रिक्त रहेंगे.

