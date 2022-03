पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) के मामलों पर एक तरह से नियंत्रण पा लिया गया है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. बिहार के 15 जिले ऐसे हैं, जहां संक्रमण के (No Case Of Corona In 15 District Of Bihar) एक भी मामले सामने नहीं आया है. संक्रमण किसी भी जिले में दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका है. पूरे बिहार में कोरोना के 29 संक्रमित मरीज मिले हैं. राजधानी पटना में कोरोना के सिर्फ 9 मरीज मिले.

ये भी पढ़ें- कोरोना की तीसरी लहर धीमी होते ही पटना में बढ़े चर्म रोग के मामले, बाल झड़ने की भी बढ़ी परेशानी

दरअसल, बिहार ने कोरोना की तीसरी लहर पर लगभग काबू पा लिया है. पूरे राज्य में सिर्फ 29 मरीज कोरोना संक्रमित (Corona Cases In Bihar) मरीज मिले हैं. 15 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी केस नहीं मिला. 7 जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या एक है. बिहार के किसी भी जिले में संक्रमण दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका है. पटना में सबसे ज्यादा 9 संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि गया में संक्रमित मरीजों की संख्या तीन रही.

वहीं, बिहार में फिलहाल 321 सक्रिय मरीज हैं. 27 फरवरी को पूरे बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या 29 थी. राजधानी पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या 121 है. जबकि गया में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 17 रह गई है. पूरे बिहार में सक्रिय मरीजों की संख्या 321 की है. बिहार में कोरोना रिकवरी रेट 98.48 तक पहुंच चुकी है. अब तक 8,17,514 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 18,147 सैंपल की जांच हुई थी.

ये भी पढ़ें- कोरोना ने बिगाड़ी बच्चों की सेहत, विटामिन C की कमी से इन बीमारियों की चपेट में आ रहे मासूम

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP