पटना: बिहार जदयू में नए प्रकोष्ठों का गठन (Formation of new cells in Bihar JDU) किया गया है. भंग किए गए 30 से ज्यादा प्रकोष्ठ में से केवल 12 प्रकोष्ठ फिलहाल गठित किए गए हैं. उसमें छात्र जदयू के अध्यक्ष की जिम्मेवारी नीतीश पटेल को दी गई है. आरसीपी सिंह (RCP Singh) के समय छात्र जदयू को दो भागों में बांटा गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है. छात्र जदयू के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नीतीश पटेल ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए जो भी संभव होगा हम पूरी ताकत लगाएंगे.

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए जो कार्य किया है और कर रहे हैं उसे छात्रों के बीच ले जाएंगे. जिससे अधिक से अधिक उसका लाभ उन्हें मिले. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर छात्र छात्राओं के कोचिंग के लिए राशि का जो प्रावधान किया गया है उसका छात्र अधिक से अधिक लाभ लें, इसकी कोशिश होगी. मार्च-अप्रैल में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होना है और उसके लिए संगठन को मजबूत करेंगे. पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा.''- नीतीश पटेल, अध्यक्ष, छात्र जदयू

बता दें कि नए सिरे से जदयू के प्रकोष्ठों का गठन किया गया है. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने रविवार को 12 प्रकोष्ठों का गठन (Formation of twelve cells of JDU) किया. उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी संगठन को धारदार बनाने के लिए काम करने वाले लोगों को प्रकोष्ठ में जगह दी गई है. बता दें कि पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के समय 30 से अधिक प्रकोष्ठ का गठन किया था, जिसमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को अलग बांटा गया था. लेकिन, ललन सिंह (Lalan Singh) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सभी प्रकोष्ठ को भंग कर दिया गया और अब केवल 12 प्रकोष्ठ का गठन फिलहाल किया गया है.

