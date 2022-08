पटना: बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने एक बार फिर से सरकार बना ली है. राजभवन में राज्यपाल फागु चौहान ने नीतीश कुमार को आठवीं बार सूबे के सीएम के तौर पर शपथ दिलाई. वहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) दूसरी बार उप मुख्यमंत्री (Tejashwi Yadav Becomes Deputy CM) बने हैं. इस दौरान तेजस्वी ने शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के पैर छूए और आशीर्वाद (Tejashwi Took Blessings From Nitish) लिया. चाचा ने भी भतीजे को गर्मजोशी के साथ गले (Nitish hugs Tejashwi) लगाया और सत्ता में आने की बधाई दी.

तेजस्वी ने छूए नीतीश के पैर: शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बार फिर से चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी के बीच का प्यार साफ नजर आया. नीतीश ने पहले ही महागठबंधन से अलग होने के फैसले को चूक बताया था. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि अब जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी जल्द से जल्द होगा. हम समय आने पर जनता को सब कुछ बता देंगे. बीजेपी के साथ जाने पर हमारी सीटें कम हुईं थी. वहीं शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने सीधे नीतीश कुमार की ओर बढ़े और उनके चरण स्पर्श किए.

चाचा ने भतीजे को लगाया गले: शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश ने तेजस्वी को गले लगा लिया. दोनों ने एक दूसरे को सरकार बनाने की बधाई दी. इस दौरान तेजस्वी ने अपने संस्कारों का परिचय दिया और चाचा नीतीश के पैर छू लिए. जब भी कोई बड़ा काम करने की शुरूआत होती है तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है. लालू यादव की तबीयत खराब होने के कारण बेटे तेजस्वी के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल नहीं हो सके. ऐसे में बड़े तेजस्वी ने नीतीश कुमार को सम्मान देते हुए उनके पैर छूए और आशीर्वाद लिया. नीतीश ने भी तेजस्वी के इस सम्मान का मान रखा और बड़े ही प्यार के साथ भतीजे को गले लगा लिया.

मुख्यमंत्री बनने का बिहार में रिकॉर्ड: नीतीश कुमार एनडीए और महागठबंधन दोनों सरकारों की मुखिया बने रहे हैं और जिस गठबंधन में रहे हैं, उसकी ही सरकार बनी है. 24 नवंबर, 2005 से लेकर 20 मई, 2014 तक एनडीए के मुख्यमंत्री रहे और फिर 22 फरवरी, 2015 से महागठबंधन के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं. 20 नवंबर, 2015 से महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने और फिर 27 जुलाई, 2017 से 9 अगस्त, 2022 तक एनडीए के मुख्यमंत्री बने रहे और अब एक बार फिर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने का बिहार में रिकॉर्ड बनाया है.

उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी: वहीं, तेजस्वी यादव 22 नवंबर, 2015 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, जब नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे और महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे और आज एक बार फिर से दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. वैसे मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा.