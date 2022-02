पटनाः राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर (Lalu Prasad Yadav out of jail on bail) हैं. इन दिनों उनकी राजनैतिक सक्रियता काफी देखी जा रही है. पिछले कई चुनाव से दूर रहने का मलाल भी उन्होंने जताया है. उनकी चुनाव लड़ने की भी इच्छा है लेकिन कानूनी अड़चन के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है. जेडीयू ने लालू के मंसूबे पर तंज (Lalu Yadav desire to contest elections) कसा है.

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तीन मामलों में लालू यादव को सजा मिली है. दो और मामले में सजा होना बाकी है. पशुपालन घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाला में चार्जशीट हो चुका है. जल्द ही दोनों मामलों में उन्हें सजा मिल सकती है. राजनीति के साथ-साथ लालू यादव ने संपत्ति सृजन किया है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है. चुनाव लड़ने का सपना फिलहाल तो उनका पूरा होता नहीं दिख रहा है.

बता दें कि हाल ही में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद लालू प्रसाद ने बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि वे सक्रिय राजनीति (Lalu Prasad Yadav to return to active politics) में लौटेंगे. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए चुनाव लड़कर संसद पहुंचने की भी बात कही.

लालू यादव ने कहा कि अभी कोर्ट ने मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी है. अनुमति मिलते ही चुनाव लड़कर संसद आऊंगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) लोकसभा में कुछ भी बोलते रहते हैं. संसद पहुंचकर मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा.

अभी तक के कानूनों के अनुसार दो या दो साल से अधिक सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है. चूंकि, लालू प्रसाद यादव की सजा दो साल से अधिक है, लिहाजा उनके चुनाव लड़ने की संभावना काफी कम है. बावजूद लालू प्रसाद यादव किस उम्मीद से यह उम्मीद जता रहे हैं, कहा नहीं जा सकता है.

