पटना: बिहार एसटीएफ (Naxalite Munilal Koda Arrested by Bihar STF) की टीम को बड़ी सफलता मिली है. बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा कुख्यात वांछित नक्सली एरिया कमांडर मुनीलाल कोड़ा पिता अन्दू कोड़ा लखीसराय को मुंगेर जिला के जमालपुर थाना क्षेत्र से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है.

आपको बता दें कि, नक्सली एरिया कमांडर मुनीलाल कोड़ा का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ कजरा थाना, चानन थाना, पीरी बाजार थाना और बरहत थाना में कई मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार नक्सली पर प्रिवेंशन ऑफ डिमांड पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

बिहार एसटीएफ के विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार एसटीएफ को कई दिनों से इस वांछित नक्सली एरिया कमांडर मुनीलाल कोड़ा की तलाश थी. जिसको लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल गिरफ्तार नक्सली से उसके अन्य साथियों के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है.

बता दें कि बिहार एसटीएफ के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. रविवार को भी टीम को बड़ी सफलता मिली थी. मुंगेर में बीते दिनों नक्सलियों ने एक नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या (Murder Of Newly Elected Mukhiya In Munger) कर दी थी. इस मामले में एसटीएफ की विशेष टीम ने चार नक्सलियों (Four Naxalites Arrested In Munger) को गिरफ्तार किया था. सभी नक्सलियों को एसटीएफ की टीम ने मुंगेर लड़ैयाटांड और धरहरा थाना इलाके से गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए नक्सलियों में कुख्यात वांछित नक्सली कानन नैया, कौशल कोड़ा, छठु कोड़ा और अनिल कोड़ा शामिल है. जानकारी के मुताबिक, इन सभी नक्सलियों के द्वारा अपने सहयोगी नक्सली के साथ मिलकर अजीमगंज पंचायत के नवनिवार्चित मुखिया परमाननंद तुंडडु की हत्या कर दी गई थी.

