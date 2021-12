पटना: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज को वाल्मीकिनगर (HAM National Executive Meeting) में होगी. जिसको लेकर पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा सकते हैं. जिसमें बिहार में शराबबंदी की समीक्षा (Review of Liquor Ban in Bihar) और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, महासचिव संतोष कुमार सुमन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी चर्चा (Discussed About UP Elections in HAM Meeting) होगी. पार्टी इस बार यूपी चुनाव भी लड़ना चाहती है. जिसको लेकर संगठन को भी उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जा रहा है.

इस पर पार्टी के नेताओं के साथ मंथन होगा. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह एनडीए गठबंधन में उनकी पार्टी साथ हैं. वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हो और उनकी पार्टी को भी चुनाव लड़ने के लिए सीट मिले. अगर गंठबंधन में बात नहीं बनी तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी. इसके लेकर सीटों का चयन किया जा रहा है.

हम प्रवक्ता ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो नजरिया रखते हैं, उस पर पार्टी कायम है. उनके नेता शुरू से कह रहे हैं कि शराबबंदी से गरीबों पर काफी फर्क पड़ा है. शराबबंदी कानून के तहत गरीब और दलित सबसे ज्यादा जेल में हैं जबकि अमीर लोगों पर कोई कार्रवाई नही होती. उनकी पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि जो रात में शराब पीते हैं, उन अधिकारियों को भी चेक किया जाये और उनको भी इस कानून के जद में लाना जरूरी है.

प्रवक्ता विजय यादव ने सवाल उठाया कि अगर शराबबंदी लागू है तो शराब कहां से आता है. इन सब बातों पर भी बैठक में चर्चा होगी और सरकार से इस कानून को लेकर किस तरह की मांग करना है. इस पर भी विचार होगा.

