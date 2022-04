पटना: बिहार के पटना में मुखिया की दबंगई देखने को मिली है. मामला फुलवारी प्रखंड के अन्दापकौरी पंचायत (Andapkauri Panchayat of Phulwari Block) का है. जहां मुखिया ने दबंगई दिखाते हुए बीती रात अपने बेटों और भाई के साथ मिलकर पूर्व पैक्स सचिव (Former pax secretary beaten up in patna) ओम प्रकाश की पत्नी, बेटी व बेटे को पिस्तौल के बट से मारपीट कर घायल कर दिया. वहीं दोनों तरफ से मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी है.

मुखिया की दबंगई: फुलवारी शरीफ के अन्दापकौरी के मुखिया सुनील (Andapkauri mukhiya Sunil) और उसके भाई और बेटों पर दबंगई का आरोप लगा है. पूर्व पैक्स सचिव ओम प्रकाश के घर पर चढ़कर परिवार के सदस्यों को हथियार के बल पर पीटा गया. पूर्व पैक्स सचिव की पत्नी को हथियार के कुंदे से मारकर घायल कर दिया गया है. घायल अवस्था में पूरा परिवार फुलवारी शरीफ थाना पहुंचा, जहां फुलवारी पुलिस ने लिखित शिकायत ले ली है.

पूर्व पैक्स सचिव को पीटा: फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. पुलिस मामले में जांच कर रही है. पूर्व पैक्स सचिव की पत्नी और उनके बच्चों की बुरी तरह से पिटाई की गयी है. पैक्स सचिव को भी पिटाई किया गया है. पीड़ितों ने बताया कि हथियार के साथ वर्तमान मुखिया सुनील और उनका भाई और बेटा घर आया था. इस दौरान सभी लोगों के साथ गालीगलौज और मारपीट किया गया. पूर्व में विवाद को लेकर के मारपीट की गयी है.

"बेटा पढ़ने जा रहा था तो पाइप से पानी डाल दिया इतना ही नहीं जबरदस्ती मुंह में भी पाइप डाल दिया. मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गयी. मेरे गहने भी छीन लिया. दौड़ दौड़कर हमें मारने आ रहा था."- पूर्व पैक्स सचिव की पत्नी

"घर पर चढ़कर गाली गलौज करने लगा और पत्नी को मारने लगा. हम बचाने आए तो हमें भी मारा और मेरी बेटी को भी मारा. सुनील उसका तीनों बेटा और भाई करीमन और करीमन के दोनों बेटों ने मारपीट की है. हमें करीमन ने कहा कि मेरा भाई मुखिया बन गया है , जान से मार देंगे. उन लोगों के पास हथियार थे और ईंट से भी हमला किया."- ओम प्रकाश, पूर्व पैक्स सचिव

मुखिया ने खुदको बताया निर्दोष: घटना के दौरान पूर्व पैक्स सचिव की पत्नी ने इसका विरोध किया तो सुनील के बेटों ने पिस्टल की बट से मारकर उन्हें घायल कर दिया. इस मामले में मुखिया सुनील कुमार ने कहा कि हमने मारपीट नहीं की है. पूर्व पैक्स सचिव का परिवार खुदको ब्लेड से काटकर हमलोगों पर मारपीट का झूठा आरोप लगा रहा है. जबकि महिला साफ तौर पर कह रही है कि उसके साथ मारपीट की गयी है. यहां तक की उसे गले और कान के सोने के सामान भी गायब हैं.

"मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं. अपने से खुदको जख्मी करके उनलोगों ने हमपर झूठा मुकदमा किया था. हमने भी मामला दर्ज कराया है. कोई बड़ा मामला नहीं है."- सुनील कुमार, वर्तमान मुखिया, अन्दापकौरी पंचायत

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

