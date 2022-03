पटना: वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी (VIP Supremo Mukesh Sahani) ने कहा है कि बीजेपी से गठबंधन के समय मेरी क्या डील हुई थी इसका खुलासा नहीं करुंगा. पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि अमित शाह (Amit Shah Known about deal with bjp) को पता है. डील का खुलासा किया तो देश के लिए ठीक नहीं होगा.

'मैंने बचपन से ही संघर्ष किया है': वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की पार्टी के सभी तीन विधायकों के भाजपा में विलय के बाद पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें कमजोर और तोड़ने की साजिश शुरू से की जा रही थी. उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से ही संघर्ष किया है, इस कारण संघर्ष से नहीं डरता. आज पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है तो कई लोग पीछे करने का हथकंडा अपना रहे हैं.

'मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है': यूपी में चुनाव लड़ने की चर्चा करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वहां चुनाव लड़कर कोई गलती नहीं की है. उन्होंने कहा, मैं आखिरी सांस तक अति पिछड़े, अपने समाज के लोगों हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा. मै जानता हूं कि मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है जिसमे परेशानियां आएंगी.

संजय जायसवाल पर निशाना: बिहार के मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा से जो बात चुनाव के दौरान हुई थी, उसमे वे शामिल नहीं थे. सहनी ने वीआईपी छोड़कर गए तीनों विधायकों को भी शुभकामना दी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मैंने निषादों के लिए आरक्षण की मांग की, जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरा करने की बात कर रहा हूं, तो कौन गुनाह कर रहा हूं.

लालू यादव की तारीफ: उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भी कई अच्छे कार्य किए, लेकिन आज जेल में हैं. माता सीता को भी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा था. बोचहा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी. मंत्री पद छोड़ने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वे जैसा कहेंगे, वे करेंगे.

