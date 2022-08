पटना: राष्ट्रीय जनता दल ने 6 दिन पहले अपने प्रवक्ताओं के सूची को रद्द कर दिया और शुक्रवार को फिर से 8 प्रवक्ताओं की सूची ( New List Of RJD Spokespersons) जारी की गई. इस बार प्रवक्ताओं की सूची में मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari out of RJD spokesperson list) और सारिका पासवान का नाम नहीं है. नए प्रवक्ताओं में पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और राजद के वर्तमान मखदुमपुर के विधायक सतीश कुमार दास का नाम शामिल है.

आरजेडी ने जारी की प्रवक्ताओं की नई लिस्ट: प्रवक्ता बनने के बाद राजद के विधायक सतीश कुमार दास ने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए ही पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है. जो काम हमें दिया गया है निश्चित तौर पर उस काम को हम ईमानदारी से करेंगे. विपक्ष में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह-तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.

"मुझे प्रवक्ता की सूची में शामिल करने के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद. अपराध को लेकर जिस तरह से ट्वीट कर बयानबाजी भाजपा के नेताओं ने किया है वह गलत है. 3 दिन में ही उन्हें अपराध नजर आने लगा. जब उनकी सरकार थी तो अपराध की बात भी नहीं करते थे."- सतीश कुमार दास, राजद प्रवक्ता सह विधायक

'बिहार में महागठबंधन की सरकार करेगी विकास': शराब से हुए मौत के मामले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि शराबबंदी को बिहार में शक्ति से नई सरकार लागू करेगी. वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वह सरकार से बाहर आ गए हैं इसलिए खिसयानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन जनता देख रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजिज होकर महागठबंधन में आने का काम किया है. बिहार में महागठबंधन की सरकार तेजी से विकास करेगी.

'बीजेपी को सत्ता से दूर होते ही दिखने लगी खराबी': विपक्ष में बैठे लोग कुछ भी कहें लेकिन सच्चाई यही है कि जब वह सत्ता में थे तो उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था. अब 3 दिन में ही उन्हें बिहार में बहुत खराबी दिख रही है जो कि गलत है. अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र से भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का काम विपक्ष के पार्टी मिलकर करेंगे.