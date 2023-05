पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के तिनेरी गांव में इन दिनों बंदरों के उत्पात से गांव के लोग परेशान (People of Tineri upset due to mischief of Monkeys ) हैं. दिन हो या रात गांव के लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं. सभी के घरों में घुसकर ये बंदर बर्बादी कर रहे हैं. खलिहान और फसल को बर्बाद कर रहे हैं. कई लोग तो बंदरों के खौफ से रतजगा को विवश हैं. अब तक कुल 22 लोगों को बंदर ने काट कर जख्मी कर दिया है. जिसमें कई बच्चे शामिल हैं. कई लोग जहानाबाद सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं.

बंदरों से ग्रामीणों में खौफ: मसौढी थाना क्षेत्र के तिनेरी गांव में बंदरों के आतंक से गांव के लोग बहुत परेशान हैं. अब तक इलाके के 22 लोगों को बंदरों ने काट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है. जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं. कई जख्मी बच्चों की पहचान ज्योति रंजन, कृष्णा कुमार, चुलबुल कुमार, लता कुमारी, बिट्टू कुमार, आदित्य कुमार बच्चे हैं. उन्हें जहानाबाद इलाज के लिए भेजा गया है. वहीं अभिषेक कुमार, विजय रविदास, राम प्रवेश शर्मा, अनिल शर्मा, मंजू शर्मा, विकास कुमार, हिमांशु राज, रजनीकांत समेत कई लोगों को काट कर जख्मी कर दिया है.

काफी परेशान हैं लोग: स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में दो, तीन बंदर एक साथ घुस आए हैं. गांव के सभी लोग इन बंदरों से काफी परेशान हो गए हैं. इसको लेकर वन विभाग को गांव के लोगों ने सूचना दी है, लेकिन अब तक वन विभाग उदासीन बना हुआ है. बंदरों के आतंक से गांव के लोग काफी परेशान हैं.