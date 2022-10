पटना: राजधानी पटना के बिहटा में महिला से शौच के दौरान सामूहिक बलात्कार (Molestation With Woman In Patna) किया है. इस मामले में पीड़ित महिला ने तीन लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

यह मामला पटना के बिहटा थाना क्षेत्र का है. जहां एक विवाहित महिला से बाहर मैदान में शौच के दौरान पड़ोस के युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने भाई के साथ बिहटा थाने में पहुंचकर तीनों युवकों पर नामजद (FIR Lodged Against Three Rape Accused In Patna) मामला दर्ज कराया है.



इस मामले में पीड़िता ने बताया कि वह अपने घर से शौच के लिए निकली थी. उसी समय गांव के बधार में पहले से घात लगाए उसके घर के पड़ोस में रहने वाले पवन यादव ,अजय यादव और आकाश यादव ने पकड़कर मुंह पर कपड़ा बांध दिया और तीनों ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हुए सामूहिक शारीरिक संबंध बनाया. जब मैंने उनलोगों का विरोध किया तब उनलोगों ने मिलकर मारपीट भी की.

एफआईआर दर्ज कर लिया गया: बिहटा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव से विवाहित महिला के साथ शारीरिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है. यहां पीड़ित महिला ने तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए उसके साथ गलत करने का मामला दर्ज कराया है. जिसके बाद महिला का कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही मेडिकल जांच भी कराई जाएगी. जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल महिला के साथ इस घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश में पुलिस लगी है.

"विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यहां आये पीड़ित महिला ने तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है. जिसके बाद महिला का कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही मेडिकल जांच भी कराई जाएगी. जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी"- रंजीत कुमार, थानाध्यक्ष, बिहटा

