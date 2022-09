पटना: वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव गुरुवार को खुद पटना की सड़कों (Tej Pratap On Streets Of Patna) पर उतरे. इस दौरान अपने किए गए वादे के मुताबिक उन्होंने अवैध तरीके से विभिन्न पेट शॉप्स में बिक्री के लिए कैद किए गए पक्षियों और कछुओं को आजाद (Tej Pratap Yadav Freed Caged Birds In Patna) करवाया. इस दौरान वन विभाग की टीम भी पूरी तरीके से सक्रिय रही.

पटना की सड़कों पर उतरे तेज प्रताप: छापेमारी के दौरान तेज प्रताप ने पटना शहर के कुर्जी, फुलवारी, अनिशाबाद, चितकोहरा समेत कई अन्य इलाकों में सघन अभियान चलाया. इस दौरान उन्होंने 2000 से भी ज्यादा अलग-अलग प्रजातियों के पक्षियों को मुक्त करवाया. तेज प्रताप यादव के इस एक्शन से पेट शॉप्स के मालिकों के बीच हड़कंप मच गया.

पहले ही तेज प्रताप ने दी थी चेतावनी: बुधवार को ही तेज प्रताप ने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी और विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षियों को मुक्त कराने को लेकर कई दिशा-निर्देश भी जारी किया था. साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी यह अपील किया था कि पशु, पक्षियों को भी आजाद रहने का अधिकार है, कृपया करके कोई उन्हें पिंजरे में कैद न करें.

पक्षियों के खरीद-ब्रिकी करने वालों पर कार्रवाई: अब बोलेगी चिड़िया डाली डाली, चारों तरफ फैलेगी हरियाली' की तर्ज पर बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप पूरे बिहार में अवैध तरीके से पक्षियों को कैद सहित खरीद बिक्री करने वालो पर सख्त कारवाई कर रहे हैं. इस मुद्दे पर तेज प्रताप ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी पशु पक्षी को कैद न करें. जो लोग भी ऐसा करते हैं, उनपर कारवाई की जाएगी. बहरहाल विभाग पटना सहित बिहार के तमाम जिलों में लगातार छापेमारी अभियान चला अवैध रूप से पक्षियों की खरीद बिक्री करने वालों पर कारवाई करते हुए कैद पक्षियों को आजाद किया जा रहा है.