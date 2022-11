पटना: बिहार उपचुनाव के लिए 3 नंवबर को वोटिंग (Voting For Bihar By Elections On 3 November) होगी. सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है. लेकिन इसको लेकर नेताओं के बयानबाजी में कोई कमी नहीं आई है. गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव में अंतिम 2 दिन चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था. जिसके बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज है. चिराग पासवान को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है. जदयू मंत्री श्रवण कुमार ने कहा (Shravan Kumar Target Chirag Paswan) कि पहले वाला चिराग नहीं है. वो कभी भी बुझ सकता है. पहले वाली बात उनमें नहीं है.

ये भी पढ़ें- चिराग पर ललन सिंह ने कसा तंज तो बोली BJP-'पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें'

'जब रामविलास पासवान जी जीवित थे, उस समय का चिराग नहीं हैं. यह तो भभकने वाला चिराग है जो कभी भी भभक कर बुझ सकता है. सम्मानित नेता रहे रामविलास पासवान जब धरती पर थे, उस समय का चिराग और आज के चिराग में बहुत अंतर है. भभक रहा है, कब बुझेगा कोई ठिकाना नहीं?'. - श्रवण कुमार, मंत्री

श्रवण कुमार ने चिराग पासवान पर साधा निशाना : बता दें कि चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जदयू और सीएम नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि आरजेडी की जीत हो. इस पर मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जो भी बड़े-बड़े नेता हैं. जब तक मतदान नहीं हो जाता है, इनका बयान अखबार में और मीडिया में खूब चल रहा है. मतदान के बाद कोई नजर नहीं आएगा. हम ही लोग जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे. गौरतलब है कि बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव (By Election In Bihar) को लेकर बीजेपी की ओर से चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार किया था.

चिराग पासवान ने CM नीतीश पर कसा था तंज : गौरतलब है कि एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान के मोकामा में रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ के बाद उनके हौसले काफी बुलंद हैं. वो गोपालगंज सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भी बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी के पक्ष में वोट मांगा. गोपालगंज रवाना होने से पहले चिराग (Chirag Paswan on Nitish Kumar) ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में सीएम नीतीश पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) नहीं चाहते कि आरजेडी उपचुनाव में दोनों सीटें जीते, क्योंकि इससे जेडीयू को नुकसान होगा.