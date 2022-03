पटना: बिहार के भोजपुर में क्रांति के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते (Suspicious Death Of Veer Kunwar Singh Grand Son) की मौत और पुलिस पिटाई के मामले पर जल संसाधन मंत्री संजय झा (Sanjay Jha On Death Of Veer Kunwar Singh Grand Son) ने कहा है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है. एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है. दरअसल मृतक जगदीशपुर नगर के वार्ड संख्या 18 वीर कुंवर सिंह किला गढ़ निवासी स्व. कुंवर विजय सिंह के 45 वर्षीय पुत्र कुंवर रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह की मौत भोजपुर में रेफरल अस्पताल जगदीशपुर में इलाज के दौरान हो गई थी. इसके बाद से इस मामले को लेकर काफी हंगामा किया जा रहा है. वहीं मृतक की मां सह बीजेपी नेत्री पुष्पा सिंह (वीर कुंवर सिंह के वंशज) ने प्रशासन की मिलीभगत से बेटे की हत्या का आरोप लगाया था.

बोले संजय झा- मामले को लेकर सरकार गंभीर: संजय झा ने कहा कि मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया गया है. कमेटी बैठ गई है, जांच की जा रही है. मैंने पेपर में देखा है कि मामले में कुछ क्लू भी मिला है. जो भी जांच संभव होगी सरकार कराएगी. बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है तो वहीं आरजेडी ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

साजिश के तहत हत्या का आरोप: मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी. वहीं मृतक की माता सह बीजेपी नेत्री पुष्पा सिंह (वीर कुंवर सिंह के वंशज) ने प्रशासन की मिलीभगत से बेटे की हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा मेरे बेटे की साजिशन हत्या की गई है. वीर कुंवर सिंह किला प्रांगण में सीआईएटी जवानों द्वारा किये जा रहे गलत कार्यों का मेरे बेटे रोहित उर्फ बबलू सिंह ने विरोध किया था. इसके चलते जवानों ने मारपीट कर उसे रेफरल अस्पताल के गेट के सामने सोमवार की देर रात फेंक दिया. मंगलवार को करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई. मृतक की मां ने रेफरल अस्पताल के प्रभारी पर बेहतर इलाज न कर जानबूझकर मारने का संगीन आरोप लगाया है.

मौत के बाद हंगामा: रोहित सिंह की मौत के बाद से भोजपुर में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रेफरल अस्पताल पहुंच कर, अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए, हंगामा मचाने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाया. नाराज परिजन दोषी अस्पताल प्रभारी और सीआईटी जवानों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते रहे. इस दौरान मंगलवार को लगातार 8 घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

