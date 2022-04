पटना: बिहार में राजनीतिक दलों के बीच महापुरुषों की जयंती (Birth Anniversary of Great Personality in Bihar) और पुण्यतिथि मनाने की होड़ मची है. जिससे वोट बैंक को बढ़ाया जा सके. इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी 8 अप्रैल को पटना के सम्राट अशोक कान्वेंशन हॉल के बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती (Emperor Ashoka birth anniversary will be celebrated on April 8) मनाएगी. इसकी तैयारी करने में बिहार भाजपा के नेता जुटे हैं. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrat Choudhary) ने सम्राट अशोक की जयंती समारोह में 25 हजार बीजेपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया है. इसमें बिहार भाजपा के विधायक, मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. इसके साथ ही यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस समारोह में शिरकत करेंगे.

भाजपा कई वर्षों से मना रही है सम्राट अशोक की जयंती: सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा कई वर्षो से सम्राट अशोक की जयंती (BJP will Celebrate Birth Anniversary of Emperor Ashoka) मना रही है. कोरोना के कारण 2 वर्ष तक यह कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन इस बार उन्होंने जंयती मनाने का कार्यक्रम बनाया है. पहली बार 2016 मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट अशोक पर डाक टिकट जारी किया था और बिहार के इस शासक को सम्मान दिया था. वे ऐसे महान शासक को जंयती के माध्यम से याद कर अगली पीढ़ी को उनकी शौर्य गाथा बताने का काम करते हैं.

वोट बैंक को साधने की कोशिश: राजनीतिक जानकार भी कहते हैं कि 2024 और 2025 की तैयारी में बीजेपी लग गई है. इसलिए बीजेपी इस बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रही है. वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है जयंती के बहाने वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश होगी. वे कहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद सम्राट अशोक की जयंती अलग-अलग मना रही है, क्योंकि दोनों दलों की नजर उस वर्ग के वोट बैंक पर है. दरअसल सम्राट अशोक की जयंती के बहाने कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी, तो वहीं वीर कुंवर सिंह की जयंती के माध्यम से शाहाबाद के बड़े हिस्से में लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी. पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को शाहाबाद में करारी शिकस्त मिली थी. ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी सम्राट अशोक और वीर कुंवर सिंह समारोह के माध्यम से 2024 के लिए मैसेज भी देने की कोशिश भी करेगी यह तय है.

