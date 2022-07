पटना: बिहार के कई जिलों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) के तार जुड़ने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. अब तक कई संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. पीएफआई से मदरसा का कनेक्शन (Madrasa Of Bihar ) भी सामने आया है. आईबी ने खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर हैं. इसके अलावा, बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी उनसे खतरा है. जिसके बाद बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ( Neeraj Kumar Bablu On Madrasa) ने मांग की है कि बिहार के सभी मदरसों की एक बार जांच होनी चाहिए.

पढ़ें- Bihar Terror Module: PFI से तार जुड़ने के बाद ढाका पहुंची NIA, मदरसा टीचर गिरफ्तार

मदरसों की होनी चाहिए जांच: नीरज कुमार बबलू ने कहा कि कई मदरसों में अच्छी पढ़ाई होती है. वहां से बेहतर स्टूडेंट्स भी निकले हैं लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, निगरानी रखना चाहिए. जो भी कोई आपराधिक तत्व फन उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सभी चीजों पर सरकार की नजर है और जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में जांच होगी.

"पूरे देश भर में साजिश की जा रही है. हर साजिश को बेनकाब किया जाएगा. बिहार में सुशासन की सरकार है कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी. आतंकी संगठन अपना काम कर रहे हैं, गड़बड़ी फैलाने में लगे हैं. आतंकी अपनी साजिश से बाज नहीं आए तो कुचल दिए जाएंगे. सरकार बोलती नहीं है अपना काम करती है."- नीरज कुमार बबलू,पर्यावरण एवं वन विभाग मंत्री, बिहार

पहले भी मदरसे पर हो चुका है बवाल: बता दें कि बिहार की राजनीति में मदरसे ( Political Wrangling In Bihar NDA Over Madrasa ) को लेकर पहले से ही उबाल है. इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता कई बार आक्रमक बयान दे चुके हैं. पार्टी नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि, मदरसे में आतंक ( BJP On Madrasa ) की पाठशाला चलाई जाती है. भाजपा नेताओं के बयान के बाद एनडीए में घमासान भी हो चुका है. इससे पहले भी बिहार में लगातार हो रहे बम धमाकों को लेकर भाजपा नेता और बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने मदरसे को मिल रहे आर्थिक सहायता पर सवाल खड़े कर चुके हैं. मंत्री ने कहा था कि, मदरसों में चल रहे गतिविधियों की जांच होनी चाहिए और जो आर्थिक सहायता मिल रही है उसकी भी जांच कराई जानी चाहिए.