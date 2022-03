पटना: बिहार विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच हुये विवाद (Mukesh Sahni Statement on Speaker Controversy) को लेकर पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी (Animal Husbandry Minister Mukesh Sahni) ने अपना बयान दिया है. वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा कि विधानसभा में इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए था, कल जो कुछ भी हुआ वह गलत है. उन्होंने कहा कि वे हमेशा से मांग करते आए हैं कि समय-समय पर एनडीए की बैठक हो. जिसमें इस तरह का विवाद सलटाया जाए.

मुख्यमंत्री और स्पीकर विवाद पर बोले मंत्री मुकेश सहनी: मंत्री ने कहा कि बिहार में चार दलों की सरकार है. ऐसे में किसी भी विवाद का घर के अंदर ही बैठकर समाधान निकालना चाहिए, इससे गलत मैसेज जा रहा है. वहीं सोमवार को विधानसभा में हुए मामले में गलती पूछे जाने पर मुकेश सहनी ने कुछ भी बताने से बचते दिखे. उन्होंने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर आए हैं और उनसे आग्रह किया है कि कल से सदन की कार्यवाही का संचालन करें. बोचहा सीट पर उपचुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि बोचहा सीट वीआईपी की सीट है. यूपी चुनाव को लेकर वे कुछ भी बोलने से बचते दिखे.

जब विधानसभा में भड़क गए CM नीतीश : दरअसल, लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehave with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे. ऐसे में सोमवार को सीएम ने सदन में कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (CM Nitish Vs Speaker Vijay Sinha) के बीच तीखी बहस हुई थी.

